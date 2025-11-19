Степан Гіга у важкому стані: скасовано великий концерт у столиці

Степан Гіга отримує всю необхідну медичну допомогу і потребує часу для відновлення та реабілітації

Народний артист України Степан Гіга переніс термінове оперативне втручання. Найближчі заплановані концерти співака скасовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву команди артиста в Instagram.

«Дорогі шанувальники, друзі! Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повинні скасувати, у зв’язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі стан артиста важкий, але стабільний, він отримує всю необхідну медичну допомогу і потребує часу для відновлення та реабілітації.

«Просимо вибачення за незручності та дякуємо за ваше розуміння й підтримку у цей непростий момент. Бажаємо Степану Петровичу швидкого одужання. Слідкуйте за оновленнями ми обов’язково повернемось», – додається у дописі.

Раніше Степан Гіга оголосив про концерт у Палаці спорту. Він мав відбутися 29 листопада о 18:00.

До слова, співак Артем Пивоваров представив нову роботу у межах свого авторського проєкту The Вуса. Композицію Mamma Mia він записав у дуеті з народним артистом Степаном Гігою.