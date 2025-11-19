Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Степан Гіга у важкому стані: скасовано великий концерт у столиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Наразі стан артиста важкий, але стабільний
фото: stepan.giga_official/Facebook

Степан Гіга отримує всю необхідну медичну допомогу і потребує часу для відновлення та реабілітації

Народний артист України Степан Гіга переніс термінове оперативне втручання. Найближчі заплановані концерти співака скасовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву команди артиста в Instagram.

«Дорогі шанувальники, друзі! Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повинні скасувати, у зв’язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі стан артиста важкий, але стабільний, він отримує всю необхідну медичну допомогу і потребує часу для відновлення та реабілітації.

«Просимо вибачення за незручності та дякуємо за ваше розуміння й підтримку у цей непростий момент. Бажаємо Степану Петровичу швидкого одужання. Слідкуйте за оновленнями ми обов’язково повернемось», – додається у дописі.

Раніше Степан Гіга оголосив про концерт у Палаці спорту. Він мав відбутися 29 листопада о 18:00

До слова, співак Артем Пивоваров представив нову роботу у межах свого авторського проєкту The Вуса. Композицію Mamma Mia він записав у дуеті з народним артистом Степаном Гігою.

Теги: Степан Гіга здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп прокоментував результати медогляду
Трамп вперше розповів про результати свого останнього медогляду
27 жовтня, 13:18
Норвезький спосіб життя полягає у гармонії з природою
Скандинавський секрет щастя: психологи розповіли, як побороти стрес і депресію
31 жовтня, 04:00
Співачка Аліна Гросу опинилась в лікарні через проблеми зі здоров'ям
Аліна Гросу опинилась в лікарні. Співачка показала, що з нею трапилось (фото)
29 жовтня, 15:32
Якість сну залежить від низки факторів
Вчені розкрили несподіваний фактор, що впливає на якість сну
5 листопада, 08:57
Міжнародна група науковців представила прорив у діагностиці рідкісних неврологічних захворювань
Виявлено нове неврологічне захворювання: які симптоми
6 листопада, 14:38
МОЗ обмежує продаж знеболювального, що може викликати залежність
Кабмін обмежив обіг популярного знеболювального препарату в Україні
7 листопада, 17:01

Здоров'я

Надлишок солі руйнує мозок? Вчені виявили прямий зв'язок
Надлишок солі руйнує мозок? Вчені виявили прямий зв'язок
Степан Гіга у важкому стані: скасовано великий концерт у столиці
Степан Гіга у важкому стані: скасовано великий концерт у столиці
Дієтологи порівняли свіжі фрукти та сухофрукти: що корисніше
Дієтологи порівняли свіжі фрукти та сухофрукти: що корисніше
Нутриціологи назвали найменш шкідливий напій серед алкоголю
Нутриціологи назвали найменш шкідливий напій серед алкоголю
Як приборкати апетит взимку: лікарка дала сім порад
Як приборкати апетит взимку: лікарка дала сім порад
Вчені назвали продукти для омолодження імунітету
Вчені назвали продукти для омолодження імунітету

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua