Трамп вперше розповів про результати свого останнього медогляду

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Трамп прокоментував результати медогляду
фото з відкритих джерел

Президент США вперше прокоментував свій медогляд і запевнив, що має «одні з найкращих показників для свого віку»

Дональд Трамп уперше поділився подробицями свого останнього медичного обстеження, під час якого йому зробили магнітно-резонансну томографію. Політик заявив, що результати виявилися «ідеальними».  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Так, мені зробили МРТ. Все було ідеально. Я надав вам повні результати. Ми провели МРТ, ви знаєте, все було ідеально», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Втім, 79-річний президент відмовився пояснити, з якої причини саме лікарі вирішили провести томографію під час його візиту до госпіталю Волтера Ріда на початку жовтня. Трамп лише порадив журналістам «запитати лікарів».

Він також запевнив, що його команда медиків надала журналістам «дуже переконливий» звіт про стан здоров’я. «Я думаю, вони дали вам дуже переконливі висновки – ніхто ніколи не давав вам таких звітів, як я. І якби я теж не вважав, що все буде добре, я б повідомив вам про це, я б не втік. Я б щось зробив. Але лікар сказав, що це одні з найкращих результатів для цього віку, одні з найкращих результатів, які вони коли-небудь бачили», – сказав Трамп.

Нагадаємо, що Трамп запевняв, що почувається добре як фізично, так і психічно, та пожартував, постукавши по дереву. Президент США заявив, що регулярно проходить медичні огляди й не має жодних проблем зі здоров’ям.

У серпні The Independent звернула увагу на великий синець на правій руці Трампа. Як зазначало видання, ситуація навколо цього синця породила спекуляції серед користувачів у мережі. Деякі з них висунули припущення, що подібний синець міг залишитися від внутрішньовенної крапельниці, що може вказувати на отримання медичної допомоги Трампом. Інші припустили, що це може бути наслідком частих медичних процедур, наприклад, збирання крові для регулярних аналізів.

У лютому під час візиту президента США Дональда Трампа до Франції журналісти помітили на тильній стороні його правої руки синець. У Білому домі стверджують, що це від того, що він «щодня цілий день потискав руку». 

Теги: Дональд Трамп лікар президент здоров'я

