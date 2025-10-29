Аліна Гросу опинилась в лікарні. Співачка показала, що з нею трапилось (фото)

Інцидент з 30-річною артисткою стався в розпал зйомок

Співачка Аліна Гросу розповіла про погіршення стану здоров'я. Артистці довелось викликати медиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Гросу.

Під час зйомок нового проєкту артистці стало зле, і на майданчик довелося викликати швидку допомогу. Як зізналася Аліна Гросу, у неї раптово почав сильно боліти й набрякати лівий бік обличчя. А око настільки запухло, що вона не могла його відкрити. Попри біль, Гросу спершу намагалася завершити роботу й навіть жартувала, що доведеться зніматися в кадрі з пов’язкою, «як у пірата». Але стан погіршувався, тож викликали лікарів.

Співачка Аліна Гросу опинилась в лікарні фото: Instagram/alina_grosu

Медики діагностували у співачки подряпину рогівки. Як пояснила Аліна, причина в тому, що їй в око потрапила вія. Намагаючись витягнути її, артистка ненароком пошкодила слизову. «Дівчата, не нарощуйте вії, при всій моїй повазі до майстрів. У мене просто випала вія, це може бути з кожним. Я думала, що вона мені натирає і намагалася весь день її витягти, а вона мені подряпала рогівку. І зараз антибіотики призначили, купу. Сказали: «Слідкуйте». А мені що робити? Завтра зйомки», – розповіла Аліна Гросу.

Попри неприємний інцидент, Аліна запевнила, що не збирається скасовувати роботу над новим проєктом і сподівається швидко відновитися. «Я продовжу зйомки, навіть якщо доведеться бути в окулярах», – заявила співачка.

Артистка не стала приховувати від шанувальників та користувачів соцмереж проблеми зі здоров'ям фото: Instagram/alina_grosu

Зазначимо, що напередодні в Україні завершились зйомки романтичної комедії «Голос серця». Одну з головних ролей у стрічці виконала Аліна Гросу. Крім неї у стрічці з'являться Артур Логай, Олексій Нагрудний, Клавдія Дрозд та Аріна Трегуб. Режисеркою стрічки виступила Аліна Чеботарьова. Реліз романтичної комедії «Голос серця» запланований на осінь-зиму 2026 року.

