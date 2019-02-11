Ученые раскрыли необычные свойства обычного чая



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Американские исследователи рассказали об уникальных возможностях обычного чая

Комплекс содержащихся в нем веществ по-настоящему удивителен, чаем можно предотвратить раннее старение и остановить развитие онкозаболеваний.

Учёные из Университета Сент-Луиса (Saint Louis University) провели ряд научных экспертных работ. Объектом изучения стал обычный чайный лист, используемый многими для приготовления горячего тонизирующего напитка. Оказалось, именно в нем содержится множество нужных микроэлементов для нормального развития организма и профилактики недугов.

О разработке ученых рассказывает статья в издании Anticancer Research, ее результаты весьма полезны для практического использования, тем более, такой вид профилактики не составит никакого труда. Так, если частое пить на завтрак и в течение дня такой вид чая, как улун, можно добиться снижения общего уровня воспаления. Также поможет чудодейственный напиток и быстро, и эффективно блокировать рост клеток рака. Ряд экспериментов в условиях университетской лаборатории явственно доказали действенность чая при онкологии.

Доклинические исследования показали действенность применения чайного экстракта улун при применении его к образцам злокачественных опухолей молочной железы. Онкологи уверены, что регулярное употребление улуна значительно снижает количество токсинов в организме, а также в случаях агрессивных видов лечения существенно улучшает состояние внутренних органов. Не менее убедительна статистика потребления улуна в КНР, этот чай снижает заболеваемость онкологическими заболеваниями почти на 40%. В дальнейшем ученые намерены изучить иммуномодулирующие и общеукрепляющие свойства чая типа улун.

Джерело: Medikforum.ru