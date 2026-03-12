Головна Скотч Здоров'я
Як стрес під час війни збільшує ризик розвитку раку в українців? Відповідь онколога

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Онколог Антон Шкіряк пояснив, як війна впливає на здоров’я українців
фото: скриншот Аліна Доротюк/YouTube

Лікар назвав головні фактори, що впливають на збільшення ризику розвитку раку

Стрес збільшує ризик загострення онкологічних захворювань. Цей зв’язок пояснив нейрохірург та онколог Антон Шкіряк. Лікар пояснив, які наслідки може мати стрес для українців під час війни. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Антона Шкіряка.

За словами Антона Шкіряка, найпоширенішим захворюванням, з якими українці звертаються по допомогу до лікарів – це стрес. Онколог зауважив, що стрес – це теж хвороба, яка здатна погіршувати здоров’я людини. «Стрес – це окрема хвороба, тому що панічні атаки, різні емоційні травми, які люди зараз переживають, вони навпаки поглиблюють хронічні захворювання. Саме стресовий фактор збільшив кількість і загострення онкологічних процесів», – розповів лікар.

Онколог запевнив, що попри заперечення науковців про зв’язок між стресом та раком, з повномасштабним вторгненням РФ в Україну кількість випадків збільшується та не зменшиться ще до 2040 року.

«Тенденція того, що людина в сучасному світі переживає велику кавалькаду емоційних різних гойдалок, які приводять до збою в ендокринній системі, у системі харчування, дієтології. Людина в стресі не може добре харчуватися. У неї є переживання і вона може не їсти днями. Це все призводить до порушення обмінних процесів, які є потім одними із чинників. Це не говорить про те, що стрес дорівнює рак. Ні. Але стрес збільшує ризик виникнення раку», – пояснив онколог.

Як розповів Антон Шкіряк, кількість випадків захворюваності на рак у світі продовжує зростати. «Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість онкологічних процесів до 2040 року зростуть на 50 %, а можливо 55 %. Тобто кількість раку збільшується», – пояснив нейрохірург.

Однак стрес, це не єдиний фактор, що впливає на збільшення ризику виникнення раку. «Це проблема й екології, це проблема й ритму життя, і це проблема непоінформованості попри те, що інформації дуже багато», – зазначив лікар.

Антон Шкіряк зауважив, що до захворюваності на рак також схильні люди, які є в зоні групи ризику. Йдеться про тих, хто має певну спадковість. А також категорії людей, які мають ризики у виникненні онкологічних процесів.

Також повідомлялося, що садівництво знижує ризик захворюваності на рак та зміцнює психічне здоров’я людини. Таких висновків дійшли вчені у дослідженні CU Boulder. З’ясувалося, що люди, які займалися садівництвом, споживали більше клітковини, мали більше фізичне навантаження та навіть відчули зниження рівня стресу. Ці фактори є головними чинниками, які сприяють зниженню ризику онкології та хронічних захворювань.

Як стрес під час війни збільшує ризик розвитку раку в українців? Відповідь онколога
