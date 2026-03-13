У Львові лікарі провели корекцію форми черепа дівчинці з рідкісним синдромом (фото)

Медики вперше застосували особливу методику під час операції з корекції форми черепа

У Львові нейрохірурги зробили складну операцію однорічній дівчинці. Лікарі зробили провели корекцію форми черепа, аби дитина мала шанс на здоровий ріст і розвиток. Про це розповіли у Центрі дитячої медицини, передає «Главком».

Пацієнтка Емілія з Рівненщини мала важку вроджену ваду розвитку – краніосиностоз. Лікарі пояснили, що це стан, за якого один або кілька швів черепа передчасно зростаються, не даючи йому правильно формуватися.

«У дівчинки діагностували рідкісний синдром, який характеризується двостороннім зарощенням коронарного шва та вираженими дисморфічними рисами обличчя. Існує кілька варіантів нейрохірургічного лікування у таких пацієнтів. У випадку з Емілією ми вперше використали дистракційну методику», - пояснив керівник Клініки дитячої нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології Михайло Ловга.

Лікарі дали шанс Емілії на здоровий ріст і розвиток фото: Центр Дитячої Медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр/Facebook

Методика, яку нейрохірурги застосували вперше, передбачає роз'єднання зрощених швів та моделювання кісток черепа за допомогою спеціальних дистракторів (невеликі металеві пристрої, які допомагають розширити череп – «Главком»).

Лікарі провели корекцію форми черепа дівчинці фото: Центр Дитячої Медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр/Facebook

Саме ця методика допомагає розтягувати черепну коробку, що забезпечує простір для росту мозку. «Лікування відбувається у кілька етапів: встановлення конструкції, період розтягування та її подальше видалення. Дистрактори для збільшення об’єму черепа Емілія носила упродовж місяця. Нещодавно нейрохірурги провели завершальний етап лікування краніосиностозу – видалення конструкції. Після короткого періоду відновлення нейрохірургічна команда проведе дівчинці ще одне втручання з виправлення рис обличчя», – розповіли лікарі.

У Львові нейрохірурги провели складну операцію фото: Центр Дитячої Медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр/Facebook

Емілія чекала на свої індивідуальні дистрактори три місяці, поки їх виготовляли у Німеччині. Сьогодні дівчинка після проведеного лікування має можливість рости та розвиватися без обмежень.

