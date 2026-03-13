Головна Скотч Здоров'я
100-річна спортсменка назвала чотири секрети свого довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Довгожителька поділилася своїм щоденним меню та вправами тренувань
фото: businessinsider

Довгожителька розповіла, як їй вдається зберегти світлий розум та міцне здоров’я у 100 років

Мері Коронеос у свої 100 років сповнена енергії та позитиву. Довгожителька щодня займається спортом та піклується про своє здоров’я. Літня жінка назвала головні чотири звички та секрети свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Тhestandard.

Соціальне життя

Головний секрет довголіття Мері Коронеос – це відсутність депресії, самотності та мети. На думку жінки, важливіше проводити час з рідними та людьми. Наприклад, спілкування з молоддю надає довгожительці життєвої енергії.

Фізичні вправи

100-річна спортсменка назвала головні секрети свого довголіття
100-річна спортсменка назвала головні секрети свого довголіття
фото: depositphotos

Головною запорукою здорового життя Мері Коронеос є щоденні фізичні вправи. Вона виконує силові вправи за допомогою гантелей, тренажерів та легких еспандерів. Серед вправ довгожительки: тяги сидячи, зворотні розведення рук, тяги до грудей та розгинання ніг.

Крім цього, 100-річна спортсменка робить жим ногами з невеликою вагою, вправи на зведення та розведення стегон, згинання ніг сидячи. Також вона займається на лежачому велотренажері та разом із тренером тричі на тиждень.

Однак довгожителька слідкує за самопочуттям та враховує свій стан перед тренуваннями. Вона стверджує, що силові тренування допомагають їй почуватися краще, хоча іноді вони видаються для неї складними та виснажливими. Спорт у житті Мері Коронеос ще зі студентських часів. В університеті вона грала у волейбол і баскетбол.

Збалансоване харчування

100-річна спортсменка назвала чотири секрети свого довголіття фото 1
фото: depositphotos

Ще одним секретом довголіття 100-річної спортсменки є регулярне та збалансоване харчування. Довгожителька поділися своїм щоденним меню:

  • Сніданок – два яйця з маслом та чорний чай з медом.
  • Обід – супи, які допомагають підтримувати водний баланс, наприклад, курячий овочевий суп, крем-суп із картоплі або грибний крем-суп.
  • Вечеря – фаршировані м’ясні рулети.
  • Десерти – тирамісу, шоколад, морозиво або крем-сода. Іноді 100-річна жінка може собі дозволити шампанського, але в обмеженій кількості.

Тренування мозку

Мері Коронеос зберігає у свої 100 років світлий розум. У цьому їй допомагає тренування мозку. Довгожителька любить читати та шукати різну інформацію чи новини в мережі.

До 95 років жінка водила авто, саме її цікавість до життя допомагає їй тверезо мислити у 100 років. До того ж довгожителька свого часу здобула ступінь магістра та працювала десятки років вчителькою.

Нагадаємо, 92-річна жінка зі штату Керала в Індії розповіла, що допомагає їй залишатися стрункою, життєрадісною та сповненою сил у поважному віці. Жінка розповіла про секрети свого довголіття. Звичайний день довгожительки складається зі звичайних речей. Наприклад, стрункість жінки залежить від регулярних вправ та відсутності переїдання. Головна частина життя 92-річної жінки – це йога, нею вона займається щодня.

