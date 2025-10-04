Головна Країна Суспільство
Індійське серце вісім років б’ється у грудях черкащанина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Владислава врятували в Індії
фото: suspilne.media

Владислав Гутник після пересадки серця займається спортом

Коли черкащанину Владиславу Гутнику було 16, йому діагностували невиліковну хворобу серця. Врятувати його могла лише трансплантація, на той час таких операцій в Україні не проводили, тому її зробили в Індії. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Владислав Гутник сім з половиною років тому лише мріяв про те, щоб допомагати родині по господарству.

«Напухали ноги, такі великі були, руки. Я в лікарню як лягав, то 65 кілограмів було мене і там схуд до 53, злили рідини з мене, бо такий запухлий був. Відтоді, після операції, збільшився зріст, вага і борода виросла, все добре», – каже молодий чоловік.

Тоді Владиславу зробили кілька операцій, а його стан підтримував кардіостимулятор, розповіла його мати Валентина:

«Він захворів на бронхіт, почав набрякати, і ми поїхали в Київ. Там казали, що потрібна термінова пересадка серця».

Утім, тоді таких операцій в Україні не робили. Врятувати Владислава погодилися в Індії. Ціна трансплантації сягала понад 100 тисяч доларів, розповіла Валентина. Тоді частину коштів зібрали небайдужі люди, частину – спрямувало Міністерство охорони здоров’я. І Влад із мамою вирушили в Індію.

«Я був такий рослявий, тому важко було індійське серце підібрати. Мені сказали готуйтеся – не підійшло. Другий раз сказали – готуйтеся, і знову не підійшло. На третій раз таки сказали готуйтеся, я приготувався і провели», – розповів Владислав.

Після операції почалася реабілітація.

«Я хотів жити, я боровся за це життя і боролася моя сім’я. Я не мав права відступити і здатися», – каже Владислав.

Відновлення під наглядом індійських медиків тривало шість місяців, лише опісля пацієнта відпустили додому. Сьогодні за медичними показниками 24-річний чоловік абсолютно здоровий:

«Почав ходити потроху, зарядки робити, розминки кожен день. Після пересадки серця я сто кілограмів від грудей жму», – розповів Владислав. – Працюю на складах, на тяжких роботах. Там, де здоровим людям важко, вони мокрі, а я бігаю і роблю».

Операція дозволила чоловіку здійснити дитячу мрію – повернув у своє життя спорт.

«У мене є своя футбольна команда, яку я вожу у різні села і ми граємо. Я і сам граю, і як тренер виступаю», – пояснює Владислав.

За його словами, єдине, що нагадує про минулу хворобу – це щоденний прийом ліків.

Раніше хірурги Національної університетської лікарні Тайваню (NTUH) вперше в історії успішно виконали трансплантацію серця, при якій донорський орган ніколи не припиняв битися. 

Також у США лікарі вперше пересадили серце за допомогою робота. Історична операція відбулася в Baylor St. Luke's Medical Center у Г'юстоні. Новий орган отримав 45-річний чоловік із тяжкою серцевою недостатністю.

