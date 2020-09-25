Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото



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Пушистые наглецы понятия не имеют о личном пространстве

Кошки — довольно свободолюбивые животные, но если вдруг им захочется получить немного нежности или внимания, то будьте уверены: они не посмотрят, что вы очень заняты работой или принимаете ванну.

Эти пушистые наглецы понятия не имеют о личном пространстве, и смешные фотографии ниже наглядно демонстрируют этот факт. А ведь их хозяева просто хотели спокойно помыться или сходить в туалет.

«В первый же день, как у меня появился котенок, он каким-то образом смог забраться ко мне на плечо, когда я принимал ванну, теперь это его любимое занятие», «Любопытная киса», «Чего пялишься?», «И так происходит каждый раз!», «Когда я принимаю ванну, соседская кошка приходит и просто смотрит на меня через стекло», - комментируют фото пользователи сети.

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