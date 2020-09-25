  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото

    • Розсилка
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото

    Пушистые наглецы понятия не имеют о личном пространстве

    Кошки — довольно свободолюбивые животные, но если вдруг им захочется получить немного нежности или внимания, то будьте уверены: они не посмотрят, что вы очень заняты работой или принимаете ванну.

    Эти пушистые наглецы понятия не имеют о личном пространстве, и смешные фотографии ниже наглядно демонстрируют этот факт. А ведь их хозяева просто хотели спокойно помыться или сходить в туалет.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото
    Эти кошкам плевать на личное пространство своих хозяев: курьезные фото

    «В первый же день, как у меня появился котенок, он каким-то образом смог забраться ко мне на плечо, когда я принимал ванну, теперь это его любимое занятие», «Любопытная киса», «Чего пялишься?», «И так происходит каждый раз!», «Когда я принимаю ванну, соседская кошка приходит и просто смотрит на меня через стекло», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

     Читайте также: Эта женщина сводит с ума: 54-летняя и обнаженная Сальма Хайек показала «беременное» фото
    фотография курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies