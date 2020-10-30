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    Курьез

    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото

    • Розсилка
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото

    А вы застревали в детских качелях? Расскажите нам в комментариях!

    Это ужасно несправедливо, что, вырастая, человек лишается возможности весело поиграть в песочнице, покататься на качелях и полазить по детским аттракционам. Но есть люди, которые никак не могут смириться с тем, что стали взрослыми, и смело идут на детские площадки в поисках адреналина.

    И некоторые из них находят такие приключения, что потом приходится вызывать команду спасателей. Сделали для вас веселую подборку людей, которые застряли в детских качелях и не только.

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    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото
    Эти взрослые люди умудрились застрять в детских качелях: курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

     Читайте также: Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)
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