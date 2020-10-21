Ад перфекциониста: объявлены победители конкурса на самую грязную комнату (фото)



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Фотографии на конкурс присылали сами любители беспорядка

В Великобритании были подведены итоги ежегодного конкурса на самую грязную комнату. Компания по производству матрасов Bed SoS, устроившая состязание, выбрала топ-10 комнат, в которые даже страшно заходить, настолько в них не убрано!

Фотографии на конкурс присылали сами любители беспорядка или люди, которым очень сильно не повезло с соседями.

Вы можете смело показать эти снимки тому, кто назовет вас грязнулей!

P. S. Советуем пропустить этот материал педантам, перфекционистам и всем, кто любит порядок! Поберегите свои нервы!

«Наверняка лестница нужна, чтобы искать вещи в этом беспорядке», «Мама поделилась фотографией комнаты дочери», «Это спальня или прачечная?», ««Так выглядит комната моего 20-летнего сына», «Ну, в данном случае хаос носит более организованный характер, вам так не кажется?», «Поверьте, эта кровать выглядит убранной по сравнению с прошлой неделей», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.