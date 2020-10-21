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    Курьез

    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)

    • Розсилка
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)

    «Обнаружила в секонд-хенде платье, один в один похожее на то, которое я носила в 16 лет», - комментируют фото пользователи сети

    Шопинг в комиссионных магазинах или барахолках — очень увлекательное занятие, ведь никогда не знаешь, что интересное тебе попадется в этот раз. В обычных же магазинах такой элемент сюрприза практически отсутствует.

    В этом материале мы собрали новые истории от людей, которые поймали удачу за хвост и заполучили настоящие шедевры за сущие копейки.

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    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)
    Улыбнулась удача: люди, которые отыскали настоящие шедевры на барахолках (фото)

    «Мы нашли идеальное место в доме для этого смешного горшка», «Мы были в восторге, когда купили эти дерзкие часы», «Сегодня я купила светильник в форме гриба в комиссионном магазине. Очень хороший день», «Благодаря новой толстовке из секонд-хенда все будут знать о моем увлечении», «Я влюблена в эти забавные раритетные обои для ванной, которые мы нашли на гаражной распродаже», «Обнаружила в секонд-хенде платье, один в один похожее на то, которое я носила в 16 лет», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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    фотография шутки курьез
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