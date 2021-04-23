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    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей

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    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей

    Дочка захотела, чтобы борода была розовой. Почему бы и нет?

    Быть папой – не менее сложно и ответственно, чем быть мамой. И здорово, что есть очень терпеливые и изобретательные отцы, которые со всей душой подходят к родительству. Они не только защищают своих детей и окружают их заботой, а ещё и готовы делать милые и порой очень смешные вещи.

    Такие папы готовы наряжаться в нелепые костюмы, делать причёски и устраивать чаепития с куклами. Это и есть настоящая любовь.

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    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей
    Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: шутки курьез
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