Курьезные фото отцов, которые соглашаются на самые странные выходки своих детей

Дочка захотела, чтобы борода была розовой. Почему бы и нет?

Быть папой – не менее сложно и ответственно, чем быть мамой. И здорово, что есть очень терпеливые и изобретательные отцы, которые со всей душой подходят к родительству. Они не только защищают своих детей и окружают их заботой, а ещё и готовы делать милые и порой очень смешные вещи.

Такие папы готовы наряжаться в нелепые костюмы, делать причёски и устраивать чаепития с куклами. Это и есть настоящая любовь.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.