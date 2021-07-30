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    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)

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    33-летняя модель Монализа Моура - Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)
    33-летняя модель Монализа Моура
    Фото: @monnamoura2013

    Внешние изменения помогли женщине стать известной моделью

    Жительница Бразилии, страдающая от ожирения, смогла похудеть на десятки килограммов и прославиться в соцсетях. Об этом сообщает Daily Star.

    «Я не была худой даже в детстве, но в 2014 году, после второй беременности, у меня началось ожирение. Через полгода после родов я уже весила 139 килограммов. Я заболела послеродовой депрессией и пыталась покончить жизнь самоубийством», — призналась 33-летняя Монализа Моура (Monalisa Moura).

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    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)
    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)
    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)
    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)
    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)
    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)
    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)
    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)
    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)
    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)
    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)
    Фото: @monnamoura2013

    Однажды героиня материала решила изменить свою жизнь к лучшему и обратилась в клинику, где хирурги сделали ей резекцию желудка. В результате операции объем органа героини материала уменьшился на 15 процентов. В течение двух лет после процедуры Моуре удалось сбросить 71 килограмм. По словам бразильянки, для поддержания стройной фигуры она регулярно занималась спортом, соблюдала диету и практиковала медитацию.

    Внешние изменения помогли женщине стать известной моделью в Instagram. В настоящий момент на нее подписаны почти 200 тысяч человек. Помимо этого, Моура начала зарабатывать на жизнь чирлидингом, выступая за популярный футбольный клуб Flamengo. В команду болельщиц менеджеры клуба набирают «только самых привлекательных женщин», отмечает издание.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Бразильянка сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью (фото)