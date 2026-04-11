Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Британську блогерку здивував рецепт української паски

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Еллі живе в Україні з 2018 року після одруження з українцем
фото з відкритих джерел

Блогерка дійшла висновку, що українська кулінарія – це не про точні формули, а про відчуття

Британська блогерка Еллі, яка вже декілька років живе в Україні, вирішила спробувати себе в українській кухні та приготувати традиційну паску. Але вже на етапі рецепта зрозуміла, що це буде справжній виклик. Як інформує «Главком», у своєму Instagram Еллі поділилася відео, де чесно розповіла про процес приготування української паски «на око» і зауважила, що інструкції в рецепті виявилися занадто узагальненими, без точних грамів і чітких пояснень. Найбільше її здивувала фраза «залишити в теплому місці» без жодних деталей.

Зрештою блогерка дійшла висновку, що українська кулінарія – це не про точні формули, а про відчуття. І, схоже, українці з цим повністю згодні.

У коментарях під відео розгорнулася справжня дискусія. Один із користувачів пожартував: «Ласкаво просимо у світ сімейних рецептів, Еллі. Найбільше мене зводять з розуму всі ці вимірювання. У нас усе робиться вручну або склянками. А ще є легендарна «царська склянка» зроблена ще до 1917 року. Вона трохи менша за радянську, і була тільки в моєї бабусі. Ми навіть боялися її торкатися, бо замінити її неможливо».

Інші користувачі мережі погодились, що українські страви часто готується «на око» і посміялись, що іноземців це може здивувати.

«Це дуже смішно, як і коментарі. Я завжди думала, що моя мама не дотримується рецептів, бо вона творча людина. А тепер розумію, що, можливо, просто тому, що вона українка», «На жаль, це правда. Я навіть не знаю, як пояснити рецепт сирників чи борщу. Це треба просто відчути», «Ха-ха, це правда. Я ніколи не готую за рецептами – трохи того, трохи цього, і всі задоволені», – пишуть у мережі.

Зазначимо, Еллі живе в Україні з 2018 року після одруження з українцем, з яким виховує двох дітей. У своєму блозі вона розповідає іноземній аудиторії про українське життя та традиції. За її сторінкою стежать понад 120 тисяч підписників.

Нагадаємо, у Києві перед Великоднем традиційно зріс попит на святкову випічку від «Рошен» – за популярним кексом вишиковуються черги. Його офіційна вартість становить 298,25 грн, однак придбати десерт за цією ціною вдається не всім. 

До слова, щороку перед Великоднем українські кондитери та ресторатори влаштовують справжні перегони креативності. 2026 рік не став винятком. «Главком» зібрав найекзотичніші новинки, які здивували соцмережі. 

Читайте також:

Теги: Великдень 2026 кулінарія відео традиції рецепт українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Курйоз

Британську блогерку здивував рецепт української паски
Британську блогерку здивував рецепт української паски
Глава РПЦ вляпався у скандал через помилку на службі
Глава РПЦ вляпався у скандал через помилку на службі
Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)
Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)
Голий перформанс у центрі Львова: іноземець виліз на вікно та налякав туристів (фото)
Голий перформанс у центрі Львова: іноземець виліз на вікно та налякав туристів (фото)
Макрон та прем’єр-міністерка Японії показали позу з аніме на саміті в Токіо (відео)
Макрон та прем’єр-міністерка Японії показали позу з аніме на саміті в Токіо (відео)
100 грам на добу. Російські науковці встановили громадянам норму поїдання пасок
100 грам на добу. Російські науковці встановили громадянам норму поїдання пасок

Новини

Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua