Британську блогерку здивував рецепт української паски

Блогерка дійшла висновку, що українська кулінарія – це не про точні формули, а про відчуття

Британська блогерка Еллі, яка вже декілька років живе в Україні, вирішила спробувати себе в українській кухні та приготувати традиційну паску. Але вже на етапі рецепта зрозуміла, що це буде справжній виклик. Як інформує «Главком», у своєму Instagram Еллі поділилася відео, де чесно розповіла про процес приготування української паски «на око» і зауважила, що інструкції в рецепті виявилися занадто узагальненими, без точних грамів і чітких пояснень. Найбільше її здивувала фраза «залишити в теплому місці» без жодних деталей.

Зрештою блогерка дійшла висновку, що українська кулінарія – це не про точні формули, а про відчуття. І, схоже, українці з цим повністю згодні.

Британська блогерка Еллі розсмішила Мережу своїм досвідом випікання української паски pic.twitter.com/2IxrUJAFJh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 11, 2026

У коментарях під відео розгорнулася справжня дискусія. Один із користувачів пожартував: «Ласкаво просимо у світ сімейних рецептів, Еллі. Найбільше мене зводять з розуму всі ці вимірювання. У нас усе робиться вручну або склянками. А ще є легендарна «царська склянка» зроблена ще до 1917 року. Вона трохи менша за радянську, і була тільки в моєї бабусі. Ми навіть боялися її торкатися, бо замінити її неможливо».

Інші користувачі мережі погодились, що українські страви часто готується «на око» і посміялись, що іноземців це може здивувати.

«Це дуже смішно, як і коментарі. Я завжди думала, що моя мама не дотримується рецептів, бо вона творча людина. А тепер розумію, що, можливо, просто тому, що вона українка», «На жаль, це правда. Я навіть не знаю, як пояснити рецепт сирників чи борщу. Це треба просто відчути», «Ха-ха, це правда. Я ніколи не готую за рецептами – трохи того, трохи цього, і всі задоволені», – пишуть у мережі.

Зазначимо, Еллі живе в Україні з 2018 року після одруження з українцем, з яким виховує двох дітей. У своєму блозі вона розповідає іноземній аудиторії про українське життя та традиції. За її сторінкою стежать понад 120 тисяч підписників.

