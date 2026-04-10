Дубайська паска стала трендом Великодня-2026: простий покроковий рецепт

Юлія Відміцька
Дубайська паска містить начинку з фісташкової пасти та тіста катаїфі

У неділю, 12 квітня українці відзначатимуть Великдень. Мережа вирує рецептами пасок із різноманітними начинками та декором. Цьогоріч хітом мережі стала так звана дубайська паска, у соцмережах з’явилося безліч варіантів її приготування. «Главком» знайшов найпростіший рецепт великодньої паски з «дубайською» начинкою. 

Трендова дубайська паска вирізняється від інших своєю незвичайною начинкою та тістом. Дубайська паска містить всередині фісташкову та шоколадну пасту з тістом катаїфі. Саме це тісто робить начинку хрусткою.

Рецепт дубайської паски

Інгредієнти опари для паски:

  • дріжджі 45 г
  • молоко тепле 300 мл
  • цукор 3 ст.л
  • борошно 3 ст.л

Після приготування потрібно відкласти опару в тепле місце на 20 хвилин та почати готувати саме тісто.

Інгредієнти для тіста:

  • 8 жовтків
  • 200 г цукру
  • ванільний цукор 10 г
  • сіль
  • борошно 650 г
  • какао 150 г
  • вершкове масло 150 г

Щоби приготувати тісто, необхідно змішати жовтки, додати цукор, сіль, перетерти все та додати опару. Після цього до тіста потрібно вмішати борошно, додати какао та вершкове масло. Потім треба викласти тісто в тепле місце на 1,5–2 год, після чого сформувати паски та викласти у форму на 1/3 та відставити підніматись на 40 хв. Випікати паски треба 40 хв при температурі 180 градусів.

Начинка для дубайської паски

Інгредієнти:

  • фісташкова паста
  • тісто катаїфі
  • шоколадна паста

Для приготування начинки потрібно з’єднати крихту тіста катаїфі з фісташковою пастою та за бажанням із шоколадною пастою. Коли паски спечуться, виріжте середину паски та за допомогою кондитерського мішка заповніть її начинкою. Не забудьте залишити «шапочку» паски, щоб закрити отвір у ній. Для декору дубайську паску можна посипати подрібненою фісташкою.

Напередодні Великодня кореспондент «Главкома» перевірив, наскільки складно придбати популярну паску. У столиці вже другий рік поспіль спостерігається справжній ажіотаж навколо великоднього кексу від компанії «Рошен». Соцмережі переповнені дописами тих, кому вдалося «увірвати» дефіцитну випічку, а біля фірмових магазинів ще до відкриття шикуються черги. 

До слова, українська співачка Ірина Федишин напередодні Великодня поділилася із шанувальниками процесом підготовки до свята. Зірка показала, як вона пече паски та поділилася сімейним рецептом домашньої паски, яку вона готувала з мамою. Співачка опублікувала відео з детальним рецептом приготування.  

