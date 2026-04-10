Дубайська паска стала трендом Великодня-2026: простий покроковий рецепт

Дубайська паска містить начинку з фісташкової пасти та тіста катаїфі

У неділю, 12 квітня українці відзначатимуть Великдень. Мережа вирує рецептами пасок із різноманітними начинками та декором. Цьогоріч хітом мережі стала так звана дубайська паска, у соцмережах з’явилося безліч варіантів її приготування. «Главком» знайшов найпростіший рецепт великодньої паски з «дубайською» начинкою.

Трендова дубайська паска вирізняється від інших своєю незвичайною начинкою та тістом. Дубайська паска містить всередині фісташкову та шоколадну пасту з тістом катаїфі. Саме це тісто робить начинку хрусткою.

Рецепт дубайської паски

Інгредієнти опари для паски:

дріжджі 45 г

молоко тепле 300 мл

цукор 3 ст.л

борошно 3 ст.л

Після приготування потрібно відкласти опару в тепле місце на 20 хвилин та почати готувати саме тісто.

Інгредієнти для тіста:

8 жовтків

200 г цукру

ванільний цукор 10 г

сіль

борошно 650 г

какао 150 г

вершкове масло 150 г

Щоби приготувати тісто, необхідно змішати жовтки, додати цукор, сіль, перетерти все та додати опару. Після цього до тіста потрібно вмішати борошно, додати какао та вершкове масло. Потім треба викласти тісто в тепле місце на 1,5–2 год, після чого сформувати паски та викласти у форму на 1/3 та відставити підніматись на 40 хв. Випікати паски треба 40 хв при температурі 180 градусів.

Начинка для дубайської паски

Інгредієнти:

фісташкова паста

тісто катаїфі

шоколадна паста

Для приготування начинки потрібно з’єднати крихту тіста катаїфі з фісташковою пастою та за бажанням із шоколадною пастою. Коли паски спечуться, виріжте середину паски та за допомогою кондитерського мішка заповніть її начинкою. Не забудьте залишити «шапочку» паски, щоб закрити отвір у ній. Для декору дубайську паску можна посипати подрібненою фісташкою.

