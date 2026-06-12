Пропагандистка Скабєєва похвалила ЗСУ за успішні атаки (відео)

Скабєєва назвала далекобійність українських безпілотників «неймовірною»

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва висловила своє захоплення через успішні атаки ЗСУ по військово-промисловому комплексу РФ. Росіянка не стримала емоцій та несподівано похвалила українських військових, пише «Главком».

У мережі з’явився відеофрагмент з одного із пропагандистських шоу «60 хвилин», яке ведуть пропагандистка Ольга Скабєєва з колишнім полковником радянської армії та військовим експертом Михайлом Ходарьонком. На записі ведучі обговорюють дедалі частіші атаки тилу РФ безпілотниками ЗСУ.

Зокрема, вони згадали про ураження Сизрані та Чебоксар. «Ці удари, які наносяться безпілотною авіацією України по наших об’єктах: Сизрань, Чебоксари, Старобільськ…», – сказав Михайло Ходарьонок.

Після цього Скабєєва перебила свого співведучого та додала, що її найбільше здивувало те, як ЗСУ дістають у тил ворога з великих відстаней. «Безумство, так? Сизрань та Чебоксари. На якій відстані від лінії фронту завдають ударів зараз ЗСУ? Ось у них офіційна інформація – 1600 кілометрів. Це просто неймовірно», – видала путіністка.

Зазначимо, у ніч проти 5 травня Сили оборони України здійснили унікальну операцію, атакувавши військовий завод АО «ВНИИР-Прогресс» у Чувашії (Чебоксари). Для удару по об’єкту, що розташований за сотні кілометрів від кордону, було масовано застосовано новітні крилаті ракети FP-5 «Фламінго».

Також повідомлялося, уночі 21 травня безпілотники атакували Сизрань у Самарській області. Під удар потрапив нафтопереробний завод. Сизранський нафтопереробний загорівся після атаки Сил оборони. Місцеві жителі повідомляли, що горить одна з установок переробки нафти.

Нагадаємо, Ольга Скабєєва не вперш висловлюється про успіхи ЗСУ. Зокрема, російські пропагандисти в ефірі федеральних каналів дедалі частіше визнають ефективність українських ударів та неспроможність армії РФ досягти швидких успіхів на фронті. Ольга Скабєєва заявляла про критичну загрозу від дешевих українських безпілотників.

До слова, пропагандистка Ольга Скабєєва заявляла, що бійці Сил оборони взяли в полон двох військовослужбовців армії КНДР під час боїв на території Курської області. Тим часом, російські пропагандисти заявили, що корейців у них «украли».