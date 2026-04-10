Паска від «Рошен» за 600 грн: великодній кекс перепродають в інтернеті (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Паска від «Рошен» за 600 грн: великодній кекс перепродають в інтернеті (фото)
У столиці вже другий рік поспіль спостерігається справжній ажіотаж навколо великоднього кексу від компанії «Рошен»
Українці масово розкуповують популярний кекс

У Києві перед Великоднем традиційно зріс попит на святкову випічку від «Рошен» – за популярним кексом вишиковуються черги. Його офіційна вартість становить 298,25 грн, однак придбати десерт за цією ціною вдається не всім. Про це повідомляє «Главком».

Українці масово розкуповують популярний кекс, після чого він почав з’являтися на платформах перепродажу за значно вищими цінами. Зокрема, на OLX вже опубліковано оголошення, датовані 8-10 квітня, де вартість десерту сягає 510-600 грн.

Подібні пропозиції з’являються і на інших сервісах. Так, на сайті shafa великодній кекс виставляють на продаж у середньому за 550 грн, що майже вдвічі перевищує початкову ціну.

Водночас у супермаркетах можна знайти альтернативні великодні кекси за значно нижчими цінами – у межах від 32,90 до 95,50 грн.

Нагадаємо, у столиці вже другий рік поспіль спостерігається справжній ажіотаж навколо великоднього кексу від компанії «Рошен». Соцмережі переповнені дописами тих, кому вдалося «увірвати» дефіцитну випічку, а біля фірмових магазинів ще до відкриття шикуються черги. Сьогодні, 10 квітня, напередодні Великодня, кореспондент «Главкома» перевірив, наскільки складно придбати популярну паску.

До слова, щороку перед Великоднем українські кондитери та ресторатори влаштовують справжні перегони креативності. 2026 рік не став винятком. «Главком» зібрав найекзотичніші новинки, які здивували соцмережі. 

Як повідомлялося, в Україні напередодні Великодня буде нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. Про це у коментарі «Главкому» розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семиліт.

Теги: Пасха 2026 Великдень 2026

Читайте також

5 квітня – Вербна неділя
Вербна неділя 2026: коли святкуємо, історія, традиції, обряди та заборони
5 квiтня, 01:00
Відповідальність за безпеку людей під час свят покладається безпосередньо на організаторів заходів
Великдень та поминальні дні 2026: які обмеження діятимуть у Києві та області
3 квiтня, 09:51
Компанії оприлюднили розклад роботи своїх відділень на період Великодніх свят
«Укрпошта» та «Нова пошта» опублікували графік роботи на Великдень
7 квiтня, 08:30
Екіпажі поліції перебуватимуть поблизу місць проведення богослужінь
Поліція на Великдень працюватиме у посиленому режимі
7 квiтня, 12:52
З Великого понеділка українці починають готуватися до одного з найбільших церковних свят Великодня
Великий понеділок. Традиції та заборони першого дня Страсного тижня
6 квiтня, 07:30
Що суворо заборонено робити у Великий вівторок 7 квітня
Великий вівторок 2026: що це за день, традиції і заборони
7 квiтня, 07:00
Мілош Земан «відшмагав» свою медсестру вербовою різкою
Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)
8 квiтня, 16:22
Дві балістичні ракети «Іскандер-М», запущені з Курської та Воронезької областей, забрали життя 35 людей
Україна ідентифікувала окупантів, які наказали вдарили по Сумах на Вербну неділю торік
Сьогодні, 10:43
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Великоднє перемир’я: Сибіга оцінив шанси дотримання ворогом
Сьогодні, 10:54

Суспільство

Паска від «Рошен» за 600 грн: великодній кекс перепродають в інтернеті (фото)
Паска від «Рошен» за 600 грн: великодній кекс перепродають в інтернеті (фото)
Ліквідація Мотороли і Гіві. Ексрозвідник Червінський розповів деталі операцій
Ліквідація Мотороли і Гіві. Ексрозвідник Червінський розповів деталі операцій
Як будуть вимикати світло 11 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 11 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Федоров назвав терміни встановлення антидронових сіток на Донбасі
Федоров назвав терміни встановлення антидронових сіток на Донбасі
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі

Новини

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
