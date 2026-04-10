Паска від «Рошен» за 600 грн: великодній кекс перепродають в інтернеті (фото)

У столиці вже другий рік поспіль спостерігається справжній ажіотаж навколо великоднього кексу від компанії «Рошен»

Українці масово розкуповують популярний кекс

У Києві перед Великоднем традиційно зріс попит на святкову випічку від «Рошен» – за популярним кексом вишиковуються черги. Його офіційна вартість становить 298,25 грн, однак придбати десерт за цією ціною вдається не всім. Про це повідомляє «Главком».

Українці масово розкуповують популярний кекс, після чого він почав з’являтися на платформах перепродажу за значно вищими цінами. Зокрема, на OLX вже опубліковано оголошення, датовані 8-10 квітня, де вартість десерту сягає 510-600 грн.

фото: скриншот з сайту OLX

Подібні пропозиції з’являються і на інших сервісах. Так, на сайті shafa великодній кекс виставляють на продаж у середньому за 550 грн, що майже вдвічі перевищує початкову ціну.

фото: скриншот з сайту shafa

Водночас у супермаркетах можна знайти альтернативні великодні кекси за значно нижчими цінами – у межах від 32,90 до 95,50 грн.

Соцмережі переповнені дописами тих, кому вдалося «увірвати» дефіцитну випічку, а біля фірмових магазинів ще до відкриття шикуються черги. Сьогодні, 10 квітня, напередодні Великодня, кореспондент «Главкома» перевірив, наскільки складно придбати популярну паску.

До слова, щороку перед Великоднем українські кондитери та ресторатори влаштовують справжні перегони креативності. 2026 рік не став винятком. «Главком» зібрав найекзотичніші новинки, які здивували соцмережі.

Як повідомлялося, в Україні напередодні Великодня буде нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. Про це у коментарі «Главкому» розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семиліт.