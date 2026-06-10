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Російська пропаганда вигадала казочку про небачену гуманність діда Путіна під час Першої світової

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Микита Міхалков вигадав історію про подвиг діда Путіна
фото з відкритих джерел

Микита Михалков розповів, як дід Путіна пожалів австрійського солдата

Російський режисер та путініст Микита Міхалков вигадав байку про діда російського диктатора Володимира Путіна та його подвиг у Першій світовій війні, розповідає «Главком».

У мережі з'явилися фрагменти з інтерв'ю пропагандиста Микити Міхалкова, де він розповів про діда Путіна, який брав участь у бойових діях Першої світової війни. Тоді ж він нібито здійснив «геройський вчинок», врятувавши австрійського солдата.

«Він воював у першій Світовій війні на австрійському фронті. Він побачив, як в нього цілиться австрієць і встиг першим вистрілити та поранив його», – розповів Міхалков.

Режисер стверджував, що дід Путіна допоміг солдату, якого він поранив. Він пробрався на територію ворога, щоб допомогти австрійцю. «Ось він сидить у себе в окопі, а той стогне. Боляче йому, поранений. Він (дід Путіна, – «Главком») дочекався ночі, доповз до австрійця й своїм пакетом перев’язав йому рану і повернувся назад, поки його ніхто не бачив, щоб його не розстріляли за зраду», – видав росіянин.

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На думку Міхалкова, у світі немає прикладу схожого вчинку, який здійснив дід Путіна. «Можете назвати мені хоча б одного солдата у світовій армії, який би так вчинив», – додав путініст.

Як відомо, дідом Володимира Путіна був Спірідон Іванович Путін. Він народився в селі Поміново Тверського повіту Тверської губернії у 1879 році. Пішов із життя дід Пуітна у 1965 році. Спірідон Путін працював кулінаром та кухарем. Зокрема, він годував відомих діячів, як, наприклад, Микиту Хрущова та його матір. Як зазначається у відкритих джерелах, Спірідон Путін брав участь у Першій світовій війні. 

До слова, російський концерн «Уралвагонзавод» оголосив про перейменування бойової машини підтримки танків (БМПТ) «Термінатор». Відтепер техніка матиме назву «Спиридон». Російські медіа звернули увагу на ще один цікавий збіг. Саме Спиридоном звали діда російського диктатора Володимира Путіна по батьківській лінії – Спиридона Івановича Путіна. За даними архівних документів, він народився у 1879 році. Сам Путін раніше розповідав, що його дід працював кухарем у радянського лідера Володимира Леніна. 

Нагадаємо, російський режисер та прихильник Путіна Микита Міхалков на зустрічі з вчителями Московської області заявив, що в школах Донбасу не можна викладати українською. Він заявив, що «українська мова стала образом русофобії». Міхалков переконаний, що якщо предмети у школах Донбасу викладатимуть українською мовою – «це буде катастрофа».

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Теги: пропаганда путін Перша світова війна Никита Михалков

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