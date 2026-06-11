Кримський спа-отель заманював відвідувачів бензином, але пальне швидко закінчилося

Паливний колапс в окупованому Криму докотився до туристичного бізнесу

В окупованому Криму спа-готель у Саках був змушений достроково закрити маркетингову акцію через гострий дефіцит палива на півострові. Окупанти намагалися заманювати туристів безкоштовним бензином, але запаси вичерпалися за лічені дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Кримський вітер».

Повідомляється, що свою пропозицію заклад оголосив 5 червня. За її умовами, гості могли отримати 10 літрів бензину при бронюванні номера від двох діб, а при замовленні від трьох діб – 20 літрів. Пальне видавали безпосередньо під час заселення за запитом відвідувача.

Проте ініціатива протрималася лише чотири дні. Уже 9 червня представники готелю повідомили про екстрене зупинення акції. Як з'ясувалося, за цей час адміністрація встигла роздати загалом близько 100 літрів пального, після чого всі резерви закладу повністю закінчилися.

Цей інцидент став черговим підтвердженням глибокої паливної кризи в Криму. Через дефіцит бензину та постійні повітряні загрози на півострові наразі масово скасовують навіть офіційні масові заходи та спортивні змагання.

Нагадаємо, після початку масштабної паливної кризи в тимчасово окупованому Криму місцеве населення дедалі більше скаржиться на абсурдні умови отримання палива для автомобілів. Дефіцит та жорсткі обмеження призвели до того, що частина мешканців півострова вже збирає речі і намагається виїхати в напрямку Росії.

«Главком» писав, що магістраль Р-280, яку російські війська називають маршрутом «Новоросія», перетворилася для окупантів на справжню «дорогу смерті». Ця найважливіша логістична артерія, що пролягає через окуповані території узбережжя Азовського моря і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем, Мелітополем та Кримом.