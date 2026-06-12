Вдавала 12-річну дитину: у Бразилії шахрайка 16 місяців обманювала прийомну родину

Подружжя неофіційно взяло під опіку 38-річну жінку

У Бразилії 38-річна жінка понад рік приховувала свій справжній вік від прийомних батьків. Шахрайка видавала себе за 12-річну дитину. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Аманда Марія Соуза де Олівейра 16 місяців жила з подружжям, яке турбувалося про неї. Вона мала власну дитячу кімнату, іграшки, а також їй влаштували свято на її 12-річчя. Родина познайомилася із шахрайкою у церкві. Тоді вона представилася їм 18-річною, а згодом заявила, що їй лише 12 років. Невідповідність віку своєму зовнішньому вигляду жінка пояснила травмою через складне дитинство.

Врешті подружжя вирішило допомогти «дівчинці» та взяло її під свою опіку. Однак офіційно вони цього не задокументували, оскільки боялися, що батько дитини її знайде. Проте схема шахрайки тривала недовго.

Поліція затримала 38-річну жінку, яка понад рік вдавала з себе 12-річну фото: Сivil police of Santa Catarina

Родичка подружжя дізналася правду про їхню прийомну доньку, натрапивши на інформацію про подібні інциденти. З’ясувалося, що Аманда Марія Соуза де Олівейра не вперше займалася подібним. У 2000-х роках вона також намагалася видати себе за неповнолітню. Але тоді вона зверталася до правоохоронців. Коли жінку викрили, її затримала поліція, а також висунула їй обвинувачення у шахрайстві.

Наразі Олівейра перебуває під вартою та має пройти психіатричну експертизу. За даними прокуратури, ця справа може виявитися великою багаторівневою схемою.

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