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Вдавала 12-річну дитину: у Бразилії шахрайка 16 місяців обманювала прийомну родину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Поліція затримали 38-річну шахрайку
фото: Secom

Подружжя неофіційно взяло під опіку 38-річну жінку

У Бразилії 38-річна жінка понад рік приховувала свій справжній вік від прийомних батьків. Шахрайка видавала себе за 12-річну дитину. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Аманда Марія Соуза де Олівейра 16 місяців жила з подружжям, яке турбувалося про неї. Вона мала власну дитячу кімнату, іграшки, а також їй влаштували свято на її 12-річчя. Родина познайомилася із шахрайкою у церкві. Тоді вона представилася їм 18-річною, а згодом заявила, що їй лише 12 років. Невідповідність віку своєму зовнішньому вигляду жінка пояснила травмою через складне дитинство.

Врешті подружжя вирішило допомогти «дівчинці» та взяло її під свою опіку. Однак офіційно вони цього не задокументували, оскільки боялися, що батько дитини її знайде. Проте схема шахрайки тривала недовго.

Поліція затримала 38-річну жінку, яка понад рік вдавала з себе 12-річну
Поліція затримала 38-річну жінку, яка понад рік вдавала з себе 12-річну
фото: Сivil police of Santa Catarina

Родичка подружжя дізналася правду про їхню прийомну доньку, натрапивши на інформацію про подібні інциденти. З’ясувалося, що Аманда Марія Соуза де Олівейра не вперше займалася подібним. У 2000-х роках вона також намагалася видати себе за неповнолітню. Але тоді вона зверталася до правоохоронців. Коли жінку викрили, її затримала поліція, а також висунула їй обвинувачення у шахрайстві.

Наразі Олівейра перебуває під вартою та має пройти психіатричну експертизу. За даними прокуратури, ця справа може виявитися великою багаторівневою схемою.

Нагадаємо, 44-річна мешканка Хмельницького втратила 500 тис. грн, повіривши інтернет-«цілительці», яка обіцяла зняти «негативну енергію» та змінити її долю. Жінка перебувала у пригніченому та виснаженому стані й шукала підтримку в мережі. Там вона натрапила на оголошення про послуги ворожки та звернулася до неї. Під час спілкування псевдоцілителька переконала її, що навколо «згустилася негативна енергія», яка становить небезпеку, а позбутися її можна лише через спеціальні обряди.

До слова, у Києві перед судом постане жінка, яка з фейкової сторінки у соцмережах виманила у військового майже 700 тис. грн на «лікування від онкології». лідство встановило, що жінка зареєструвала у месенджері Telegram фейковий профіль із фото молодої дівчини та влітку 2024 року познайомилась із 31-річним військовим родом із Житомирщини.

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Теги: шахрайство Бразилія поліція сім'я

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