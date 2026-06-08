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На концерті Ірини Федишин провалилася сцена під час освідчення

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Концерт приніс 150 тис. грн збору на потреби армії
скріншот із відео

Попри інцидент, чоловік таки освідчився своїй дівчині

У Галичі на Прикарпатті під час виступу львівської співачки Ірини Федишин на фестивалі Street Fest провалилася сцена – саме в момент, коли глядач хотів освідчитися своїй коханій. Про це повідомляє «Главком» за моніторингом соціальних мереж.

Це сталося в суботу, 6 червня. В кадрі – ведучий і глядач із квітами крокують сценою, і за мить обидва опиняються під підлогою. На щастя, ніхто не травмувався; ведучий прокоментував ситуацію лаконічно – «фіаско».

Проте романтична задумка таки здійснилася. Незважаючи на провал – у прямому сенсі – глядач вибрався зі-під сцени й освідчився своїй дівчині.

Ані співачка, ані організатори фестивалю публічно не прокоментували інцидент із конструкцією. Зате організатори поділилися іншою новиною: концерт приніс 150 тис. грн збору на потреби армії.

Ірина Федишин – 450 авто для армії та відзнака від Зеленського

Для Федишин благодійність – невід'ємна частина творчої діяльності. За роки повномасштабної війни співачка придбала для військових 450 автомобілів –  переважно завдяки коштам, зібраним під час концертних турів. Президент Володимир Зеленський відзначив її нагородою «Золоте серце».

До слова, нещодавно Ірина Федишин передала десятки машин для ЗСУ після масштабного благодійного туру «Україна колядує», який тривав із грудня 2025 по січень 2026 року.

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Теги: історія весілля Україна фестиваль Ірина Федишин благодійність співачка концерт сцена

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На концерті Ірини Федишин провалилася сцена під час освідчення
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