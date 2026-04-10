Паски-писанки, суші та зайці за 17 тис.: чим дивують кухарі перед Великоднем

Цього року паски вражають різноманіттям смаків та декором, перетворюючись із простої випічки на справжні кондитерські шедеври

Щороку перед Великоднем українські кондитери та ресторатори влаштовують справжні перегони креативності. 2026 рік не став винятком. «Главком» зібрав найекзотичніші новинки, які здивували соцмережі.

«Дубайський» тренд: хрускіт та фісташки

Дубайська паска фото з відкритих джерел

Головний кондитерський хіт року дістався і великоднього кошика. «Дубайська паска» підкорила ТікТок своєю начинкою: шоколадна та фісташкова пасти змішуються з обсмаженим тістом катаїфі. Саме цей секретний інгредієнт створює той самий фірмовий хрускіт, за яким полюють поціновувачі трендів.

Японські мотиви: суші та моті

Найбільше галасу в Threads наробила «суші-паска». Це конструкція з рису, риби та огірків у формі великоднього хліба. Поки одні називають це кулінарним богохульством, інші активно знімають рецепти «солоних пасок» для ютуб-каналів.

Суші-паска фото: соцмережі

Паралельно з цим з’явилися і «моті-паски» – традиційний японський десерт з рисового тіста, але зі смаками маку, сиру та цукатів. На вигляд це звичайні моті, але з оригінальним акцентом – традиційною верхівкою з присипкою.

Моті-паска фото: moti_vid_koti / Threads

Автори ідеї пояснили, що, готуючи святкові моті, обирали смаки, що найбільше асоціюються з традиційним Великоднем.

Паски-писанки

Також новинкою 2026 року стала паска-писанка. Це поєднання класичної випічки з елементами декору, що імітують розписне великоднє яйце. Кондитери використовують складні техніки глазурування, ручний розпис харчовими фарбами та об’ємні орнаменти з шоколаду чи мастики. Така паска виглядає радше як витвір мистецтва, ніж як їжа, і вже стала головним об’єктом для святкових фотосесій.

Квадратна паска: сенс у формі

Ця паска – результат роботи київської інклюзивної пекарні фото з соцмереж

Мабуть, найпотужніша концепція цього року – квадратна паска. Від класичної її відрізняє лише незвична геометрія. Ця паска – результат роботи київської інклюзивної пекарні Good People, де працюють люди з ментальною інвалідністю. Квадратна форма паски – це відображення світосприйняття майстрів, які бачать звичні речі інакше, але вкладають у них ту саму турботу та професіоналізм. Це приклад того, як форма може привернути увагу до важливої соціальної місії.

Пиваска та паска-лате: святкові напої

Пиваска фото: budynok_dyva / Threads

Київські заклади пішли далі випічки. В меню з’явилася «пиваска» – цитрусове нефільтроване пиво з лікером та ваніллю, прикрашене вершковою піною та цукровою посипкою.

Паскачіно фото: соцмережі

А для кавоманів приготували «паску-лате»: напій із сиропом на основі цукатів та родзинок, що за смаком нагадує верхівку святкової випічки.

Напівпаски-напівторти

Тренд на «багату» начинку цього року досяг максимуму. Сучасні паски все частіше нагадують складні десерти: тісто на великій кількості жовтків, настояні на ромі фрукти, а всередині – полуничний крем або шоколадний ганаш. Прикрашають таку розкіш зефірними квітами, перетворюючи випічку на справжній садовий піон.

Ювелірна робота: паска за 17 тис. грн

Паска з кроликами за 17 тис. грн фото: inna_making_cake/Threads

Купу суперечок викликала паска-статуетка у формі зайчихи з малям. Це ручна робота, над якою троє кондитерів працювали по 12 годин. Попри космічну ціну та закиди, що це «просто торт», лімітована серія з 15 штук була розпродана всього за чотири години після анонсу. Декількох кроликів було з'їдено популярними блогерами просто у прямому ефірі.

Світ змінюється, а разом із ним і наші святкові столи. І хоча паска за 17 тисяч гривень чи суші-варіанти – це, скоріше за все, тренди-одноденки, які залишаться лише в архівах соцмереж, вони виконують важливу роль. Завдяки такому сміливому креативу традиційна сімейна випічка поступово еволюціонує, стає різноманітнішою та відкритішою до експериментів. Зрештою, не так важливо, що всередині – фісташковий крем чи класичні родзинки, головне, щоб паска дарувала відчуття свята та об'єднувала родину за одним столом. А який варіант виберете ви – перевірений роками рецепт чи хрустку новинку – справа лише вашого смаку.

