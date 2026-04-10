Паски-писанки, суші та зайці за 17 тис.: чим дивують кухарі перед Великоднем

Ірина Міллер
колаж: glavcom.ua

Цього року паски вражають різноманіттям смаків та декором, перетворюючись із простої випічки на справжні кондитерські шедеври

Щороку перед Великоднем українські кондитери та ресторатори влаштовують справжні перегони креативності. 2026 рік не став винятком. «Главком» зібрав найекзотичніші новинки, які здивували соцмережі. 

«Дубайський» тренд: хрускіт та фісташки

Дубайська паска
фото з відкритих джерел

Головний кондитерський хіт року дістався і великоднього кошика. «Дубайська паска» підкорила ТікТок своєю начинкою: шоколадна та фісташкова пасти змішуються з обсмаженим тістом катаїфі. Саме цей секретний інгредієнт створює той самий фірмовий хрускіт, за яким полюють поціновувачі трендів.

Японські мотиви: суші та моті

Найбільше галасу в Threads наробила «суші-паска». Це конструкція з рису, риби та огірків у формі великоднього хліба. Поки одні називають це кулінарним богохульством, інші активно знімають рецепти «солоних пасок» для ютуб-каналів.

Суші-паска
фото: соцмережі

Паралельно з цим з’явилися і «моті-паски» – традиційний японський десерт з рисового тіста, але зі смаками маку, сиру та цукатів. На вигляд це звичайні моті, але з оригінальним акцентом – традиційною верхівкою з присипкою. 

Моті-паска
фото: moti_vid_koti / Threads

Автори ідеї пояснили, що, готуючи святкові моті, обирали смаки, що найбільше асоціюються з традиційним Великоднем. 

Паски-писанки

Паска-писанка
фото: daria___u/Threads

Також новинкою 2026 року стала паска-писанка. Це поєднання класичної випічки з елементами декору, що імітують розписне великоднє яйце. Кондитери використовують складні техніки глазурування, ручний розпис харчовими фарбами та об’ємні орнаменти з шоколаду чи мастики. Така паска виглядає радше як витвір мистецтва, ніж як їжа, і вже стала головним об’єктом для святкових фотосесій.

Квадратна паска: сенс у формі

Ця паска – результат роботи київської інклюзивної пекарні
фото з соцмереж

Мабуть, найпотужніша концепція цього року – квадратна паска. Від класичної її відрізняє лише незвична геометрія. Ця паска – результат роботи київської інклюзивної пекарні Good People, де працюють люди з ментальною інвалідністю. Квадратна форма паски – це відображення світосприйняття майстрів, які бачать звичні речі інакше, але вкладають у них ту саму турботу та професіоналізм. Це приклад того, як форма може привернути увагу до важливої соціальної місії.

Пиваска та паска-лате: святкові напої

Пиваска
фото: budynok_dyva / Threads

Київські заклади пішли далі випічки. В меню з’явилася «пиваска» – цитрусове нефільтроване пиво з лікером та ваніллю, прикрашене вершковою піною та цукровою посипкою.

Паскачіно
фото: соцмережі

А для кавоманів приготували «паску-лате»: напій із сиропом на основі цукатів та родзинок, що за смаком нагадує верхівку святкової випічки.

Напівпаски-напівторти

Паска-торт
фото: polinaa_gs

Тренд на «багату» начинку цього року досяг максимуму. Сучасні паски все частіше нагадують складні десерти: тісто на великій кількості жовтків, настояні на ромі фрукти, а всередині – полуничний крем або шоколадний ганаш. Прикрашають таку розкіш зефірними квітами, перетворюючи випічку на справжній садовий піон.

Ювелірна робота: паска за 17 тис. грн

Паска з кроликами за 17 тис. грн
фото: inna_making_cake/Threads

Купу суперечок викликала паска-статуетка у формі зайчихи з малям. Це ручна робота, над якою троє кондитерів працювали по 12 годин. Попри космічну ціну та закиди, що це «просто торт», лімітована серія з 15 штук була розпродана всього за чотири години після анонсу. Декількох кроликів було з'їдено популярними блогерами просто у прямому ефірі. 

Світ змінюється, а разом із ним і наші святкові столи. І хоча паска за 17 тисяч гривень чи суші-варіанти – це, скоріше за все, тренди-одноденки, які залишаться лише в архівах соцмереж, вони виконують важливу роль. Завдяки такому сміливому креативу традиційна сімейна випічка поступово еволюціонує, стає різноманітнішою та відкритішою до експериментів. Зрештою, не так важливо, що всередині – фісташковий крем чи класичні родзинки, головне, щоб паска дарувала відчуття свята та об'єднувала родину за одним столом. А який варіант виберете ви – перевірений роками рецепт чи хрустку новинку – справа лише вашого смаку.

Нагадаємо, у столиці вже другий рік поспіль спостерігається справжній ажіотаж навколо великоднього кексу від компанії «Рошен». Соцмережі переповнені дописами тих, кому вдалося «увірвати» дефіцитну випічку, а біля фірмових магазинів ще до відкриття шикуються черги. Сьогодні, 10 квітня, напередодні Великодня, кореспондент «Главкома» перевірив, наскільки складно придбати популярну паску.

Читайте також:

Теги: Великдень 2026

Читайте також

Ринок фруктів адаптується до умов війни
Мандаринова економіка. Як змінився імпорт фруктів в Україну за час війни
30 березня, 11:15
Суші-паска в розрізі
У Черкасах ресторан створив до Великодня суші-паски: реакція мережі
15 березня, 19:15
Яке релігійне свято відзначається 16 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 березня 2026: традиції та молитва
15 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва
21 березня, 22:00
24 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 березня, 00:00
26 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 березня, 00:00
Михайло Деяка створив семиметрову інсталяцію «Реконструкція подій»
Мешканці Ужгорода сперечаються через криваву інсталяцію (фото)
2 квiтня, 08:47
Весняна погода в Україні часто характеризується різкими коливаннями температури
Арктичний Rapunzel та шторм: Україну накриє різке похолодання
6 квiтня, 13:36
Компанії оприлюднили розклад роботи своїх відділень на період Великодніх свят
«Укрпошта» та «Нова пошта» опублікували графік роботи на Великдень
7 квiтня, 08:30

«Це потурання окупанту». Голова Інституту пам'яті розкритикував ідею фонтану на місці Леніна
«Це потурання окупанту». Голова Інституту пам'яті розкритикував ідею фонтану на місці Леніна
Заморозки на Великдень: синоптики оголосили на Київщині «помаранчевий» рівень небезпеки
Заморозки на Великдень: синоптики оголосили на Київщині «помаранчевий» рівень небезпеки
Квітнева аномалія: у Києві, Чернігові та Харкові випав сніг (відео)
Квітнева аномалія: у Києві, Чернігові та Харкові випав сніг (відео)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 квітня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 квітня
В арештованому будинку Захарченка зафіксовано проживання сторонніх осіб: деталі від АРМА
В арештованому будинку Захарченка зафіксовано проживання сторонніх осіб: деталі від АРМА

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
