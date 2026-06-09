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Курйоз на концерті в Івано-Франківську: гітарист провалився під сцену, але продовжив грати (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Музикант опинився під сценою під час концерту
фото: скриншот versii.if.ua/YouTube

Колеги гітариста підтримали його, коли той провалився під сцену

В Івано-Франківську під час концерту гурту SadSvit стався курйозний інцидент. Музикант неочікувано провалився під сцену з гітарою у руках, проте це не завадило йому грати далі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на місцеве видання Івано-Франківська.

6 червня у палаці Потоцьких в Івано-Франківську пройшов концерт гурту SadSvit. На кадрах з концерту, які розлетілися мережею, можна побачити, як учасники гурту стрибають на сцені під час виступу.

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Коли до глядачів вийшов один із музикантів, сцена під його ногами провалилася. Опинившись посередині сцени, гітарист не розгубився та продовжив грати. Тоді ж до нього підійшли його колеги. Вони підтримали гітариста та продовжили виступ поруч із ним.

Гурт підтримав гітариста та продовжив виступ поруч із ним, навприсядки
Гурт підтримав гітариста та продовжив виступ поруч із ним, навприсядки
фото: скриншот versii.if.ua/YouTube

Врешті гітарист так і залишився у ямі посеред сцени та продовжив свій виступ. Як відомо, концерт гурту SadSvit відбувся у межах туру під назвою «Місце сили». До слова, назва гурту пов'язана зі сценічним ім’ям вокаліста колективу Богдана Розвадовського – SadSvit.

Нагадаємо, у Галичі на Прикарпатті під час виступу львівської співачки Ірини Федишин на фестивалі Street Fest провалилася сцена – саме в момент, коли глядач хотів освідчитися своїй коханій. В кадрі – ведучий і глядач із квітами крокують сценою, і за мить обидва опиняються під підлогою. На щастя, ніхто не травмувався. Ані співачка, ані організатори фестивалю публічно не прокоментували інцидент із конструкцією.

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Теги: музика Івано-Франківськ гумор концерт відео

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Курйоз на концерті в Івано-Франківську: гітарист провалився під сцену, але продовжив грати (відео)
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