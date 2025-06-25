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Брєжнєва втрапила у конфуз під час концерту (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Брежнєва ледь не впала під час виконання російськомовної пісні під фонограму
фото: скриншот з відео

Артистка майже впала навколішки на концерті

Під час свого концерту в столиці Молдови співачка Віра Брєжнєва опинилася в незручній ситуації. Виконуючи російськомовну пісню «Близькі люди», артистка несподівано втратила рівновагу й ледь не впала зі сцени. Саме в цю мить глядачі помітили, що співає вона під фонограму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

На відео, яке з’явилося у TikTok, видно, як виконавиця майже впала навколішки, однак музика продовжувала звучати без жодних змін, а її голос не перервався навіть на мить. Єдине, що зробила співачка – вигукнула в мікрофон: «А!» – очевидно, від несподіванки.

@katerynakipchenko #верабрежнева #молдова #кишинев ♬ оригинальный звук - Kipchenko

Користувачі соцмереж активно коментують відео та стверджують, що у співачки немає голосу.

Брєжнєва втрапила у конфуз під час концерту (відео) фото 1
Брєжнєва втрапила у конфуз під час концерту (відео) фото 2
Брєжнєва втрапила у конфуз під час концерту (відео) фото 3

Раніше співачка Віра Брежнєва знялась у проєкті «Укрзалізниці», ставши провідницею на одному з рейсів Київ – Жмеринка. Відео про день на новій посаді артистка опублікувала в Instagram.

До слова, Віра Брєжнєва повернулася до Києва у липні 2023 року.

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Теги: Віра Брежнєва

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