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«Вони класні люди»: співачка Валевська розповіла, як співала на замовлення бандитів

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Наталія Валевська розповідає про виступи перед кримінальними авторитетами
Скріншот з YouTube-каналу Слави Дьоміна

Українська артистка зізналася, що у минулому виступала перед кримінальними авторитетами і шкодує про деякі політичні концерти

Українська співачка Наталія Валевська в інтерв’ю Славі Доміну згадала про найбільш суперечливі моменти у своїй кар’єрі. Серед них – виступи на приватних замовленнях кримінальних авторитетів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Youtube-канал Слави Дьоміна.

«Я виступала перед різними людьми. І серед них були такі, що, можливо, займалися не дуже законними справами. Але я бачила в них просто публіку. І, знаєш, вони були класні люди. По-людськи», – пояснила Валевська.

Співачка уточнила, що в той час просто працювала, як артистка. «Я не питала, хто ці люди. Був запит – я приїжджала. Вони класні люди, принаймні як публіка, але… це окрема історія», – зізналася вона.

Також артистка розповіла, як виступала на заходах антимайдану (організованих Партією регіонів, –  «Главком»), хоча не підтримувала політичну силу. «Це той епізод, за який мені досі соромно. Я могла вчинити по-іншому, навіть якщо це загрожувало моєму життю», – зізналася співачка.

За словами Валевської, вона отримувала телефонні погрози з вимогою виступити. На уточнювальне запитання Дьоміна – чи це дійсно було небезпечно, Валевська підтвердила: «Так. Це була реальна загроза. Телефонували люди. Але це не означає, що треба робити так, як хтось хоче, щоб ти зробила. І це гарний урок на життя».

На запитання про участь у політичних заходах співачка пояснила, що виступала не з ідеологічних міркувань, а через внутрішній поклик або професійні обставини: «Я виступала і під час помаранчевої революції, бо був поклик душі. Але політику не підтримувала – ні тоді, ні зараз».

Також Валевська наголосила, що не планує пов’язувати своє життя з політикою, навіть попри численні пропозиції.

Відомо, що Наталія Валевська стала відомою після перемоги у телепроєкті «Шанс» у 2005 році. Після цього її продюсером став заслужений артист України Володимир Бебешко.

У 2013–2014 роках співачка виступала на сцені так званого антимайдану – заходів, які організовувала Партія регіонів на підтримку тодішньої влади Януковича. 

Попри професійні здобутки, Наталія Валевська пережила складні періоди у приватному житті: у 2022 році вона розлучилася і продовжує боротьбу за право стати матір’ю.

Зі своїм продюсером Володимиром Пригладем артистка прожила 20 років, з яких 18 – у шлюбі. Хоча нині Валевська не надто часто з’являється в інформаційному просторі, вона продовжує виступати на різноманітних подіях і бере участь у благодійних концертах.

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Теги: співачка концерт Слава Дьомін

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