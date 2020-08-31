  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол

    • Розсилка
    Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол

    Склонность к смене ориентации проявилась у девочки в раннем детстве

    На протяжении нескольких лет 14-летняя девочка вовсю готовилась стать мужчиной. Она принимала гормональные таблетки, называла себя Джоном и встречалась с подружкой. Но недавно все изменилось и дочь Анджелины Джоли заметили в образе, который совсем ей не свойственен.

    Поклонники американского шоу-бизнеса уверены, что ребенок Бреда Питта и Анджелины Джоли потерпел поражение на любовном фронте. Ранее девочку часто видели в компании милой подружки, с которой они держались за руки, а теперь вместе их больше не замечают. В Сети полагают, что Шайло передумала менять пол из-за несчастной любви, так как сильные чувства в таком возрасте переносятся с трудом.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол
    Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол
    Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол
    Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол
    Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол
    Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол
    Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол
    Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол

    Склонность к смене ориентации проявилась у девочки в раннем детстве. Во время семейного просмотра мультфильма «Питер Пен» малышка Шайло сообщила матери, что выбрала себе новое имя – Питер. Тогда Анджелина не придала значения заявлению дочери, но со временем у девочки вскрылся гендерный потенциал. Фанаты Анджелины Джоли полагают, что в зрелом возрасте Шайло станет женственной леди и перестанет примерять на себя мужское амплуа.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)

    Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

    Читайте также: 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе

     

    знаменитости фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ