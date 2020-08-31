Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол



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Склонность к смене ориентации проявилась у девочки в раннем детстве

На протяжении нескольких лет 14-летняя девочка вовсю готовилась стать мужчиной. Она принимала гормональные таблетки, называла себя Джоном и встречалась с подружкой. Но недавно все изменилось и дочь Анджелины Джоли заметили в образе, который совсем ей не свойственен.

Поклонники американского шоу-бизнеса уверены, что ребенок Бреда Питта и Анджелины Джоли потерпел поражение на любовном фронте. Ранее девочку часто видели в компании милой подружки, с которой они держались за руки, а теперь вместе их больше не замечают. В Сети полагают, что Шайло передумала менять пол из-за несчастной любви, так как сильные чувства в таком возрасте переносятся с трудом.

Склонность к смене ориентации проявилась у девочки в раннем детстве. Во время семейного просмотра мультфильма «Питер Пен» малышка Шайло сообщила матери, что выбрала себе новое имя – Питер. Тогда Анджелина не придала значения заявлению дочери, но со временем у девочки вскрылся гендерный потенциал. Фанаты Анджелины Джоли полагают, что в зрелом возрасте Шайло станет женственной леди и перестанет примерять на себя мужское амплуа.

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