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    Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото

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    Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото

    Эти кадры развеселят каждого

    Овладеть искусством фотографии под силу далеко не всем. Поймать удачный момент и запечатлеть диких зверей – дело не из легких. Иногда фотографы сидят в засадах часами, чтобы сделать один снимок.

    Уникальные фото животных ежегодно демонстрирует The Comedy Wildlife Photography Awards, где выбирают самые смешные снимки. Наслаждайтесь подборкой курьезных поз, которые поднимут настроение в пасмурный день.

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    Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото
    Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото
    Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото
    Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото
    Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото
    Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото
    Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото
    Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото
    Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото
    Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото

    «Сегодня акула проснулась в хорошем настроении», «Пара хищных зверей позирует, как на картинке», «Пара обезьянок взяла на тест-драйв новенький мопед», Вараны объявляют перемирие крепкими объятиями», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные татуировки, которые смешат до слез даже их владельцев.

    «Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез
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