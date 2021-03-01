Что будет, если животных застать врасплох. Подборка курьезных фото

Эти кадры развеселят каждого

Овладеть искусством фотографии под силу далеко не всем. Поймать удачный момент и запечатлеть диких зверей – дело не из легких. Иногда фотографы сидят в засадах часами, чтобы сделать один снимок.

Уникальные фото животных ежегодно демонстрирует The Comedy Wildlife Photography Awards, где выбирают самые смешные снимки. Наслаждайтесь подборкой курьезных поз, которые поднимут настроение в пасмурный день.

«Сегодня акула проснулась в хорошем настроении», «Пара хищных зверей позирует, как на картинке», «Пара обезьянок взяла на тест-драйв новенький мопед», Вараны объявляют перемирие крепкими объятиями», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные татуировки, которые смешат до слез даже их владельцев.

«Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.