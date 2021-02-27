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    Этих людей постигли оглушительные провалы. Подборка курьезных фото

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    Этих людей постигли оглушительные провалы. Подборка курьезных фото

    Герои этой подборки точно знают, что такое боль

    Жизнь — дама капризная и непостоянная. Один день все прекрасно, светит солнце и все получается, а на другой сгущаются тучи и все валится из рук. И самое главное, что совершенно нельзя предсказать, когда наступит та самая пресловутая черная полоса. Мы собрали для вас подборку случаев, когда люди столкнулись с самым настоящим невезением, и их день уж точно хуже, чем ваш.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    6. Ну… Теперь это холодильник
    1. Вишенка на торте этого ужасного дня
    7. Сдал тест на аллергию. У меня аллергия почти на всё
    9. Обрушилась стена в здании компании Morton Salt в Чикаго
    2. Не роняйте в раковину растение, которое вы поливаете
    5. Стол в моей гостиной взорвался
    3. Я с нетерпением ждал возможности почитать свою новую книгу
    10. Стоит увеличить картинку, чтобы увидеть, куда приземлился мяч для гольфа
    Этих людей постигли оглушительные провалы. Подборка курьезных фото
    12. Ждали 6 недель довольно дорогой унитаз, чтобы мы могли установить его в доме клиента, и вот он наконец-то прибыл
    8. Пролил всю тарелку чили и пришлось отмывать это весь перерыв
    11. Не тяните ручку изо всех сил, если ваша дверь замёрзла
    4. Коридор квартиры в Далласе, штат Техас, выглядит как сцена из Титаника
    Этих людей постигли оглушительные провалы. Подборка курьезных фото
    Этих людей постигли оглушительные провалы. Подборка курьезных фото
    Этих людей постигли оглушительные провалы. Подборка курьезных фото

    «Вишенка на торте этого ужасного дня» «Не роняйте в раковину растение, которое вы поливаете», «Я с нетерпением ждал возможности почитать свою новую книгу», «Коридор квартиры в Далласе, штат Техас, выглядит как сцена из Титаника», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: шутки курьез
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