Этих людей постигли оглушительные провалы. Подборка курьезных фото

Герои этой подборки точно знают, что такое боль

Жизнь — дама капризная и непостоянная. Один день все прекрасно, светит солнце и все получается, а на другой сгущаются тучи и все валится из рук. И самое главное, что совершенно нельзя предсказать, когда наступит та самая пресловутая черная полоса. Мы собрали для вас подборку случаев, когда люди столкнулись с самым настоящим невезением, и их день уж точно хуже, чем ваш.

«Вишенка на торте этого ужасного дня» «Не роняйте в раковину растение, которое вы поливаете», «Я с нетерпением ждал возможности почитать свою новую книгу», «Коридор квартиры в Далласе, штат Техас, выглядит как сцена из Титаника», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.