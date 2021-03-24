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    Мама в тяжелом состоянии с Covid-19. Победитель «Голоса страны» просит о помощи

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    Победитель вокального шоу &laquo;Голос страны&raquo; Роман Сасанчин - Мама в тяжелом состоянии с Covid-19. Победитель «Голоса страны» просит о помощи
    Победитель вокального шоу «Голос страны» Роман Сасанчин
    instagram.com/sasanchyn_official/

    Мать артиста тяжело болеет коронавирусом

    Победитель вокального шоу «Голос страны» Роман Сасанчин просит помочь спасти его маму Евдокию.

    Исполнитель записал видеообращение, которое опубликовал на странице в Instagram, где рассказал, что его мама заболела коронавирусом. Сначала все проходило хорошо, впрочем, потом женщине стало хуже. Сейчас она под аппаратом ИВЛ.

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    Публикация от Роман Сасанчин (@sasanchyn_official)

    «Это произошло примерно две недели назад, я не хотел никому говорить, думал, кто меньше знает, может быть, оно как-то лучше будет. Но случилось не так. Моя мама заболела COVID и вроде все было не очень критично — ее лечили, ей становилось легче, она поправилась. Я думал, что все будет хорошо, но ей стало становиться хуже. Теперь она лежит под дыхательными аппаратами, ей усложнили лечение, выписали препараты, недешевые. Она сейчас в критическом состоянии», -поделился исполнитель.

    Лечение дорогостоящее, поэтому Роман обратился к неравнодушным с просьбой помочь материально, чтобы приобрести необходимые лекарства.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес коронавирус
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