Мама в тяжелом состоянии с Covid-19. Победитель «Голоса страны» просит о помощи

Мать артиста тяжело болеет коронавирусом

Победитель вокального шоу «Голос страны» Роман Сасанчин просит помочь спасти его маму Евдокию.

Исполнитель записал видеообращение, которое опубликовал на странице в Instagram, где рассказал, что его мама заболела коронавирусом. Сначала все проходило хорошо, впрочем, потом женщине стало хуже. Сейчас она под аппаратом ИВЛ.

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«Это произошло примерно две недели назад, я не хотел никому говорить, думал, кто меньше знает, может быть, оно как-то лучше будет. Но случилось не так. Моя мама заболела COVID и вроде все было не очень критично — ее лечили, ей становилось легче, она поправилась. Я думал, что все будет хорошо, но ей стало становиться хуже. Теперь она лежит под дыхательными аппаратами, ей усложнили лечение, выписали препараты, недешевые. Она сейчас в критическом состоянии», -поделился исполнитель.

Лечение дорогостоящее, поэтому Роман обратился к неравнодушным с просьбой помочь материально, чтобы приобрести необходимые лекарства.