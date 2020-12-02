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    Жизнь

    Трогательные фото животных, которые обрели дом и любящих хозяев

    • Розсилка
    Трогательные фото животных, которые обрели дом и любящих хозяев

    А вы бы приютили у себя несчастное животное

    Для домашних животных нет ничего важнее заботы, ласки и ощущения безопасности. Особенно это ценят те питомцы, которые по различным причинам были этого лишены, а затем обрели вновь.

    Предлагаем взглянуть на тех, чья жизнь круто изменилась в лучшую сторону.

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    Трогательные фото животных, которые обрели дом и любящих хозяев
    «Только что забрала этого парня из приюта. Познакомьтесь с Акашияки»
    «На прошлой неделе мы приютили нашего второго котёнка… Он странно спит»
    «Сегодня я взяла из приюта самого весёлого и пушистого мальчика! Ему нужно такое же милое имя, как и он сам»
    «Приютила этого малыша сегодня вечером, и я уже влюблена в него»
    «В свои 25 с лишним лет я наконец-то смогла взять домой свою первую кошку. Знакомьтесь, Аляска»
    Трогательные фото животных, которые обрели дом и любящих хозяев
    «Приютила котёнка… Он не выглядит очень эффектным, но я его уже люблю»
    «Собака, найденная на свалке, стала большой поклонницей теплых и сухих полотенец и одеял»
    «Эта маленькая милашка с врождённым дефектом мордочки украла моё сердце в ту секунду, когда я увидел сообщение о ней»
    «Сегодня ровно 12 недель с тех пор, как мы взяли из приюта Нову, и я хочу показать, как сильно она изменилась за это время»
    «Мой друг, недавно принесённый из приюта. Мне кажется, я ему нравлюсь»

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: фотография животные
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