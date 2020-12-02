Трогательные фото животных, которые обрели дом и любящих хозяев

А вы бы приютили у себя несчастное животное

Для домашних животных нет ничего важнее заботы, ласки и ощущения безопасности. Особенно это ценят те питомцы, которые по различным причинам были этого лишены, а затем обрели вновь.

Предлагаем взглянуть на тех, чья жизнь круто изменилась в лучшую сторону.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.