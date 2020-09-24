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    Курьез

    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть

    • Розсилка
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть

    Девушка делится со своими подписчиками идеальными фотографиями рядом со снимками, которые обычно сразу же отправляются в корзину

    У вас хоть раз возникало чувство неполноценности, когда вы в очередной раз листали ленту в Instagram? С нами такое происходит постоянно! Порой, когда смотришь на фото некоторых людей из соцсетей, складывается ощущение, что они живут в идеальном мире. И хочешь не хочешь, начинаешь чувствовать себя каким-то неправильным…

    Однако правда состоит в том, что люди делятся лишь 1% своей жизни в соцсетях, а за кадром остается множество грустных моментов, неудач и плохих фотографий. Именно это в своем блоге решила показать девушка из Таиланда, известная под ником Виенна (Vienna). Она делится со своими подписчиками идеальными фотографиями рядом со снимками, которые обычно сразу же отправляются в корзину.

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    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть
    Девушка показала закулисье «идеальной» жизни из Instagram и покорила сеть

    У Виенны получаются смешные и ироничные посты, которые наверняка заставляют почувствовать себя лучше не одного человека.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
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