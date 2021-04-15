В обновленной «Иронии судьбы» сыграют голливудские актеры

Англоязычную версию картины снимет российский режиссер Марюс Вайсберг

Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычный ремейк фильма «Ирония судьбы». Съемки планируют начать летом в Бостоне. Об этом сообщается на сайте кинокомпании Central Partnership.

В фильме сыграют голливудские актеры Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Сценаристом проекта стала Тиффани Полсен, которая работала над комедией «Пара на праздники» (Holidate). Продюсерами выступят Винсент Ньюман («Мы — Миллеры»), Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Еще Вайсберг станет креативным продюсером фильма.

1 января 2021 года исполнилось 45 лет с премьеры картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Действие фильма разворачивается в 1970-х годах в Москве и Ленинграде. В основе сюжета — история любви двух незнакомых людей, которые случайно встретились в новогоднюю ночь.