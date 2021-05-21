63-летняя Шэрон Стоун в прозрачном платье восхитила фанатов роскошной фигурой (фото)

Звезда предстала в просвечивающем наряде в лучах солнца

63-летняя американская актриса Шэрон Стоун оригинально поздравила своего давнего друга Валентино Гаравани с 89-м днем рождения. Шэрон облачилась в роскошное вечернее платье его авторства. Артистка примерила наряд из прозрачной золотистой ткани. Модель с глубоким декольте и кружевами акцентировала внимание на груди, тонкой талии и длинных стройных ногах кинодивы.

instagram.com/sharonstone/

В 2012 году Шэрон надевала это платье на модной вечеринке Macy's Passport Glamorama в Лос-Анджелесе. В 2017-м голливудская красотка выбрала дизайнерский наряд для бала Orange Ball: Rocket To A Cure Gala, который также проходил в Калифорнии. Четыре года назад она сочетала одежду с яркими аксессуарами. Шею знаменитости украшало красное ожерелье. Она захватила с собой двухцветную сумочку от Fendi.

Поклонники пришли в восторг от нового образа звезды. Многие заметили, что она практически не изменилась за последние годы. Шэрон такая же изящная и жизнерадостная, какой ее привыкли видеть на экране.

Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.