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    63-летняя Шэрон Стоун в прозрачном платье восхитила фанатов роскошной фигурой (фото)

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    63-летняя американская актриса Шэрон Стоун показала завораживающий модный образ - 63-летняя Шэрон Стоун в прозрачном платье восхитила фанатов роскошной фигурой (фото)

    63-летняя американская актриса Шэрон Стоун показала завораживающий модный образ

    instagram.com/sharonstone/

    Звезда предстала в просвечивающем наряде в лучах солнца

    63-летняя американская актриса Шэрон Стоун оригинально поздравила своего давнего друга Валентино Гаравани с 89-м днем рождения. Шэрон облачилась в роскошное вечернее платье его авторства. Артистка примерила наряд из прозрачной золотистой ткани. Модель с глубоким декольте и кружевами акцентировала внимание на груди, тонкой талии и длинных стройных ногах кинодивы.

    instagram.com/sharonstone/
    instagram.com/sharonstone/

    В 2012 году Шэрон надевала это платье на модной вечеринке Macy's Passport Glamorama в Лос-Анджелесе. В 2017-м голливудская красотка выбрала дизайнерский наряд для бала Orange Ball: Rocket To A Cure Gala, который также проходил в Калифорнии. Четыре года назад она сочетала одежду с яркими аксессуарами. Шею знаменитости украшало красное ожерелье. Она захватила с собой двухцветную сумочку от Fendi.

    Поклонники пришли в восторг от нового образа звезды. Многие заметили, что она практически не изменилась за последние годы. Шэрон такая же изящная и жизнерадостная, какой ее привыкли видеть на экране.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

    Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    63-летняя Шэрон Стоун в прозрачном платье восхитила фанатов роскошной фигурой (фото)