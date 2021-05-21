Каменских в бикини на пляже показала, за что ее обожает Потап (фото)

Звезда похвасталась фигурой на пляже

Известная певица Настя Каменских в очередной раз порадовала поклонников пикантным фото. На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала фото, сделанное во время ее отдыха в Мексике.

На фотографии Настя позирует на фоне океана в полосатом черно-белом минибикни, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

Примечательно, что таким фото артистка решила привлечь внимание к своему новому альбому «Красное вино», выход которого анонсировала под снимком.

instagram.com/kamenskux/

«Завтра состоятся долгожданный релиз моего альбома "Красное вино". Это альбом-откровение и он полностью ассоциируется со мной. Словно тот терпкий напиток который раскрывается каждому по-своему, я также раскроюсь перед вами во всей многогранности своей души и характера. Романтичность, драйв, страсть, игривость и одновременно сила характера — эти грани есть у каждого из нас», — отметила звезда под фото.

Поклонники оценили снимок и фигуру звезды, отметив, что она имеет роскошный вид.

Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.