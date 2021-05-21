  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Каменских в бикини на пляже показала, за что ее обожает Потап (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Каменских в бикини на пляже показала, за что ее обожает Потап (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    Звезда похвасталась фигурой на пляже

    Известная певица Настя Каменских в очередной раз порадовала поклонников пикантным фото. На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала фото, сделанное во время ее отдыха в Мексике.

    На фотографии Настя позирует на фоне океана в полосатом черно-белом минибикни, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

    Примечательно, что таким фото артистка решила привлечь внимание к своему новому альбому «Красное вино», выход которого анонсировала под снимком.

    instagram.com/kamenskux/
    instagram.com/kamenskux/

    «Завтра состоятся долгожданный релиз моего альбома "Красное вино". Это альбом-откровение и он полностью ассоциируется со мной. Словно тот терпкий напиток который раскрывается каждому по-своему, я также раскроюсь перед вами во всей многогранности своей души и характера. Романтичность, драйв, страсть, игривость и одновременно сила характера — эти грани есть у каждого из нас», — отметила звезда под фото.

    Поклонники оценили снимок и фигуру звезды, отметив, что она имеет роскошный вид.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

    Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.

    Читайте также: Взорвалась свеча с запахом вагины. На звезду Marvel подали в суд
    Теги: знаменитости Настя Каменских шоу-бизнес Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Каменских в бикини на пляже показала, за что ее обожает Потап (фото)