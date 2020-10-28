Эта магия теней смутит кого угодного: подборка курьезных фото



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Рассматривать эти изображения — весьма забавное занятие

В мире, где любые сексуальные намеки теперь могут расценить как харассмент, а однозначная гендерная принадлежность уже считается вовсе не обязательной, над людьми порой иронизирует сама окружающая среда.

Собрали для вас случайные снимки с такими двусмысленными тенями, которые могут смутить кого угодно. Хотя может это дядюшка Фрейд над нами шутит, ведь каждый мыслит в силу своей испорченности.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.