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    Эти дети способны поразить своей необъяснимой логикой любого взрослого. Курьезные фото

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    Эти дети способны поразить своей необъяснимой логикой любого взрослого. Курьезные фото

    Во все времена дети всегда найдут, что бы такого сделать

    Как только в вашей семье появляется ребенок, вы обретаете уникальный шанс познакомиться с невероятной и ничем не объяснимой детской логикой. Кажется, взрослым не дано до конца понять, что же происходит в мыслях у их маленьких спутников и откуда у них берутся самые непредсказуемые и нелогичные идеи!

    Намазать камень кремом от загара, предпочесть магазин вентиляторов зоопарку или искренне восхититься ступенькам старого фургончика — во все времена дети всегда найдут, что бы такого сделать, чтобы мы буквально онемели от непонимания. Давайте в этом убедимся!

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    на весь екран згорнути
    Мы играли в прятки, и всё три раза дочка пряталась вот сюда
    Племянница увидела на парковке старенький трейлер и закричала: «Какие же красивые ступеньки!»
    Нам с братом искренне казалось, что это просто гениальная идея
    Повели сына в центр с огромной игровой зоной, но в прачечной ему оказалось намного интереснее
    Это моя дочка расстраивается, что спустя два года она слишком выросла для этой футболки
    Играть в прятки и правда очень сложно: недавно мы поменяли двери на стеклянные
    Мама испекла мне брауни, и мой сын настаивал, что он сам понесёт его домой — вот, чем это закончилось
    На день рождения мама предложила мне выбор: пойти в зоопарк или в магазин вентиляторов
    Сразу после этого фото она попыталась похитить козлёнка, побежав вместе с ним к машине
    Мы с братом очень расстроились при встрече с актёром, играющим нашего любимого Халка
    В детстве я верила, что встретила настоящего робота
    Дочка дико разозлилась из-за того, что бобры погрызли дерево
    Сказали, что ему пока надо оставаться в доме
    Да, это и правда идеальное место для зарядки!
    Дочка намазала камень кремом от загара, «чтобы он не сгорел»
    Я разрешила съесть только половину винограда

    Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

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    Теги: фотография дети шутки курьез
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    Эти дети способны поразить своей необъяснимой логикой любого взрослого. Курьезные фото