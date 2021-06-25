Эти дети способны поразить своей необъяснимой логикой любого взрослого. Курьезные фото

Во все времена дети всегда найдут, что бы такого сделать

Как только в вашей семье появляется ребенок, вы обретаете уникальный шанс познакомиться с невероятной и ничем не объяснимой детской логикой. Кажется, взрослым не дано до конца понять, что же происходит в мыслях у их маленьких спутников и откуда у них берутся самые непредсказуемые и нелогичные идеи!

Намазать камень кремом от загара, предпочесть магазин вентиляторов зоопарку или искренне восхититься ступенькам старого фургончика — во все времена дети всегда найдут, что бы такого сделать, чтобы мы буквально онемели от непонимания. Давайте в этом убедимся!

Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.