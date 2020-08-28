Эти люди настолько детально воссоздали свои детские фото, ято результат превзошел ожидания



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Собрали для вас 20 старых снимков, которые доказывают, что есть вещи, над которыми время не подвластно

Фотографии — это стоп-кадр нашей жизни, который остался далеко позади, но тем не менее продолжает греть душу. Люди пересматривают старые снимки, чтобы окунуться в те моменты прошлого, которые приносили радость. А кто-то воссоздаёт эти снимки, доказывая, что былая радость есть в их жизни и сегодня. И что есть вещи, постоянство которых согревает и восхищает.

Мы собрали для вас 20 старых снимков, которые воссоздали их герои, тем самым доказав, что есть вещи, над которыми время не подвластно!

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души не чаял в очаровательной светловолосой крохе.

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