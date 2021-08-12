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    Как людям удалось переделать старые вещи во что-то новое. Подборка крутых лайфхаков

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    Как людям удалось переделать старые вещи во что-то новое. Подборка крутых лайфхаков

    Папины джинсы могут запросто превратится в панамку и шорты

    У всех в доме найдется пакет с пакетами, ненужные коробки и сломанные вещи, которые хочется просто взять и выбросить. Но некоторые изобретательные люди не готовы вот так просто расставаться с предметами и отправлять их на свалку, а вместо этого переделывают их и придумывают новое назначение.

    Так появляются коврики из коробок и футболок, потертая сумка становится детской обувью… Чтобы спасти старую вещь, нужно просто не бояться включить фантазию. Например, вот так!

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    на весь екран згорнути
    От старого набора «Монополии» остались некоторые детали, и я сделал из них сумочку для жены
    Накопилось много футболок в совсем плохом состоянии. Теперь они — покрывало
    Переделала своё старое сломанное пианино в необычный стол
    Из старых пластиковых пакетов я вяжу сумки
    Куда девать коробки, в которых приходят интернет-заказы?
    Перешила мешок из-под риса в сумку для продуктов. Крепкая и не промокает!
    Увидел ненужную паллету, притащил домой. Вот и новый стеллаж для книг!
    Наш котёнок и не догадывается, что играет с катушкой для кабеля
    У меня всегда сильно протираются джинсы, зашить никак нельзя. Превращаю их в резинки для волос
    Папины джинсы превратились в панамку и шорты
    Чем заняться на карантине? Можно сделать замок для котов из старой кровати
    Купила в комиссионке шкафчик и переделала. Подарок дочкам на Рождество готов!
    Старая камера + сломанная лампа + коряга из леса
    Собираю сломанные часы, а потом использую их для рукоделия
    Из ненужной кожаной сумки получилась отличная обувь для сына
    Музыкальные инструменты обретают внезапную вторую жизнь
    Прощайте, уродливые футболки! Привет, новый коврик
    Для благотворительного мероприятия сделал кресла из старых скейтов

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: шутки курьез
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    Как людям удалось переделать старые вещи во что-то новое. Подборка крутых лайфхаков