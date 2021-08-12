Как людям удалось переделать старые вещи во что-то новое. Подборка крутых лайфхаков

Папины джинсы могут запросто превратится в панамку и шорты

У всех в доме найдется пакет с пакетами, ненужные коробки и сломанные вещи, которые хочется просто взять и выбросить. Но некоторые изобретательные люди не готовы вот так просто расставаться с предметами и отправлять их на свалку, а вместо этого переделывают их и придумывают новое назначение.

Так появляются коврики из коробок и футболок, потертая сумка становится детской обувью… Чтобы спасти старую вещь, нужно просто не бояться включить фантазию. Например, вот так!

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.