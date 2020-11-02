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    Курьез

    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики

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    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики

    А у вас случались кулинарные провалы?

    Кулинарные хитрости не всем поддаются одинаково легко. Такие гуру, как шеф-повар Гордон Рамзи, кажется, были рождены, чтобы творить невероятные шедевры на кухне. Другим же с трудом дается даже простая яичница.

    Но вдохновение рано или поздно находит даже на горе-кулинаров, тогда в интернете появляются смешные фотографии кулинарных провалов, на которые невозможно смотреть без слез и смеха.

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    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики
    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики
    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики
    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики
    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики
    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики
    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики
    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики
    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики
    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики
    Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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