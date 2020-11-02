Курьезные фото кулинарных катастроф, которые доведут вас до истерики

А у вас случались кулинарные провалы?

Кулинарные хитрости не всем поддаются одинаково легко. Такие гуру, как шеф-повар Гордон Рамзи, кажется, были рождены, чтобы творить невероятные шедевры на кухне. Другим же с трудом дается даже простая яичница.

Но вдохновение рано или поздно находит даже на горе-кулинаров, тогда в интернете появляются смешные фотографии кулинарных провалов, на которые невозможно смотреть без слез и смеха.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.