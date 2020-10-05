Этим людям нужно запретить пользоваться фотошопом: курьезные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Предлагаем вам ознакомиться с самыми забавными работами горе-блогеров

Фотошоп был создан для того, чтобы люди могли улучшать фотографии или полностью преображать снимки, давая волю своей фантазии. Однако современные пользователи соцсетей явно помешались на использовании графических редакторов.

Мало того, что они используют обработку даже там, где она не нужна, но еще и делают максимально неумело, вызывая смех вперемешку с испанским стыдом. На портале Reddit даже был создан специальный раздел, в котором люди делятся примерами ужасной ретуши. Предлагаем вам ознакомиться с самыми забавными работами горе-блогеров, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

.