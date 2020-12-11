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    Курьез

    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет

    • Розсилка
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет

    А вы бы хотели себе огромного пса?

    Когда в доме появляется щенок, хочется, чтобы он всегда оставался таким же маленьким и очаровательным. Однако время летит неумолимо быстро, а питомцы растут не по дням, а по часам. Некоторые породы собак (мопсы, шпицы, чихуахуа) лишь немного добавляют в росте и габаритах, а вот собакены, о которых пойдет речь в данном материале, со временем превращаются в настоящих домашних медведей!

    Собрали для вас фотографии пушистых гигантов, которые сами до конца не осознают, насколько они огромны.

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    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет
    Фото гигантских псов, чьи размеры вызывают восторг и трепет

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: фотография шутки курьез
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