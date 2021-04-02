Димопулос сорвалась с диеты и показала, как выглядит сейчас (фото)

Артистка призналась, что не может сидеть на диетах

Светская львица Санта Димопулос, которая недавно прыгнула с дубайского небоскреба, откровенно призналась, что не может сидеть на диетах.

Знаменитость поделилась, что пыталась найти себе оптимальную диету, потому что хотела избавиться шести лишних килограмм. И, в итоге, Санта поняла, что диеты и строгие ограничения на ней не работают.

«Эксперимент частично провалился. Диеты и строгие ограничения на мне не работают (пора бы было уже понять в 33 годика). За неделю -1,5, и в следующие 4 дня (когда ввела углеводы) +2,5кг», — поделилась результатами диеты Санта.

Также Димопулос рассказала, что пыталась похудеть при помощи кето-диеты. Чтобы фанаты понимали, о чем идет речь, звезда поделилась, что же это за диета такая:

«Кето-диета – это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Сначала кето-диета была изобретена врачами для лечения сложных заболеваний (например, эпилепсии), но потом "пошла в мир". Ее принцип заключается в том, что организм лишается углеводов, мозг перестает использовать глюкозу как источник питания. Но жить-то как-то надо! Поэтому на помощь приходят жиры: печень преобразует жир в так называемые "кетоновые тела" и организм использует их вместо топлива/углеводов. Таким образом сжигаются запасы жира», - объяснила Санта.

Вместе с тем артистка отметила, что садиться на такую диету можно только после консультации с врачом, поскольку она предусматривает очень низкий уровень углеводов.

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