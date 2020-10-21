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    Курьез

    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды

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    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды

    Эти мужчины — еще одно доказательство того, что с возрастом вам становится плевать на мнение людей на улицах

    Instagram-аккаунт под названием «Стильные отцы» публикует снимки мужчин, которые не боятся, что о них подумают окружающие.

    Они спокойно надевают те вещи, которые им кажутся модными и комфортными. Эти мужчины — еще одно доказательство того, что с возрастом вам становится плевать на мнение людей на улицах.

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    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды
    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды
    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды
    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды
    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды
    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды
    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды
    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды
    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды
    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды
    Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды

    «Стиль — это выражение индивидуальности, смешанной с харизмой», «Осталось приготовить индейку на День благодарения», «На пути в Диснейленд», «По понедельникам я предпочитаю яркие цвета», «Что не сделаешь ради любви к питомцу!», «Главное — совместить комфорт и стиль», «При создании домашних образов также не стоит забывать о ярких деталях», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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    мода и красота шутки
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