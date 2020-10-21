Фото самых стильных отцов, которым место на Неделе высокой моды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эти мужчины — еще одно доказательство того, что с возрастом вам становится плевать на мнение людей на улицах

Instagram-аккаунт под названием «Стильные отцы» публикует снимки мужчин, которые не боятся, что о них подумают окружающие.

Они спокойно надевают те вещи, которые им кажутся модными и комфортными. Эти мужчины — еще одно доказательство того, что с возрастом вам становится плевать на мнение людей на улицах.

«Стиль — это выражение индивидуальности, смешанной с харизмой», «Осталось приготовить индейку на День благодарения», «На пути в Диснейленд», «По понедельникам я предпочитаю яркие цвета», «Что не сделаешь ради любви к питомцу!», «Главное — совместить комфорт и стиль», «При создании домашних образов также не стоит забывать о ярких деталях», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.