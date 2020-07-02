Невеста прогнала сестру-подростка со свадьбы из-за огромной груди



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Пользователи платформы поддержали подростка в комментариях

Девушка поделилась в сети историей о том, как сестра прогнала ее со свадьбы из-за откровенного декольте. На соответствующую дискуссию на портале Reddit обратили внимание журналисты Mirror.

По словам 14-летней девушки, она должна была занять место подружки невесты на торжестве. В качестве наряда подросток выбрала розовое платье с оборками. Реакция сестры на платье озадачило девушку, поскольку виновница торжества сказала, что ее «грудь выглядит огромной».

«Я не хочу, чтобы твой внешний вид отвлекал меня и моего жениха. Извини, но ты не можешь быть моей подружкой невесты», — процитировала сестру девушка.

В результате другие гостьи решили переубедить виновницу торжества, чтобы она извинилась и позволила своей сестре снова стать подружкой невесты. Однако последняя отправила подростку сообщение, сказав, что она «испортила» ее свадьбу.

Пользователи платформы поддержали подростка в комментариях. «Твоя сестра не просто невеста, она очень неуверенная в себе особа, если думает, что 14-летняя девушка станет центром внимания на свадьбе», «Она ждет, что все гости будут выглядеть хуже нее?», «Ужасно. Честно говоря, меня тошнит», — возмущались они.

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