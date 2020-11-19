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    Курьез

    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото

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    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото

    Как любимые персонажи могли бы выглядеть, если бы костюмеры одевали их по последним трендам современной моды

    Рэйчел Бернштейн ведет профиль в Instagram, который называется «Гриффиндор». На этой странице девушка выкладывает фотографии персонажей «Гарри Поттера», переодетых в моделей с подиумов и страниц журналов.

    Хотите увидеть, как герои популярной франшизы могли бы выглядеть, если бы костюмеры одевали их по последним трендам современной моды? Тогда скорее смотрите наш материал. Поверьте, это выглядит очень забавно!

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    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото
    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото
    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото
    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото
    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото
    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото
    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото
    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото
    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото
    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото
    Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: фотография шутки курьез
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