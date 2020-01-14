Художник пририсовал Волан-де-Морту человеческий нос. Что из этого вышло (видео)
Художник сделал «пластическую» операцию известным киноперсонажам
Мы не раз задавались вопросом: как Волан-де-Морт из «Гарри Поттера» или похититель Рождества Гринч выглядели бы с нормальными человеческими носами?
Ответ мы нашли на просторах Инстаграма. Художник Рональд Реституйо, на которого подписаны больше 460 тысяч человек, пририсовал носы экранным героям, и получилось, кстати, очень реалистично
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