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    Курьез

    Художник пририсовал Волан-де-Морту человеческий нос. Что из этого вышло (видео)

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    Художник пририсовал Волан-де-Морту человеческий нос. Что из этого вышло (видео)

    Художник сделал «пластическую» операцию известным киноперсонажам

    Мы не раз задавались вопросом: как Волан-де-Морт из «Гарри Поттера» или похититель Рождества Гринч выглядели бы с нормальными человеческими носами?

    Ответ мы нашли на просторах Инстаграма. Художник Рональд Реституйо, на которого подписаны больше 460 тысяч человек, пририсовал носы экранным героям, и получилось, кстати, очень реалистично

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    Публикация от 9GAG: Go Fun The World (@9gag)

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