Художник пририсовал Волан-де-Морту человеческий нос. Что из этого вышло (видео)



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Художник сделал «пластическую» операцию известным киноперсонажам

Мы не раз задавались вопросом: как Волан-де-Морт из «Гарри Поттера» или похититель Рождества Гринч выглядели бы с нормальными человеческими носами?

Ответ мы нашли на просторах Инстаграма. Художник Рональд Реституйо, на которого подписаны больше 460 тысяч человек, пририсовал носы экранным героям, и получилось, кстати, очень реалистично

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 9GAG: Go Fun The World (@9gag) 12 Янв 2020 в 8:44 PST

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