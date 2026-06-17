Піца для Гітлера. Російський студент потрапив за ґрати через жарт

Студент пишався тим, що за бажанням використовує ім'я Адольфа Гітлера

У Росії, в Нижньому Тагілі, затримали студента-електрика, який замовив піцу у місцевому закладі на ім'я Адольфа Гітлера. Росіянина змусили записати відеозвернення з вибаченнями через свій вчинок. Про це розповідає «Главком».

Про інцидент стало відомо з допису депутата Свердловської області Олексія Свалова. Він опублікував фото замовлення з піцерії, яке було зроблено на ім’я лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Як стверджував російський політик, студент нібито виступав проти війни РФ в Україні та не вважав свій вчинок неправильним. Згодом новину про це поширили російські ЗМІ.

Однак у Росії не оцінили таких жартів, тож студента притягнули до відповідальності. Студентом виявився юнак Тимофій, який навіть вихвалявся тим, що використовує ім’я Гітлера. Врешті поліція затримала студента, його змусили записати відеозвернення, де він вибачається за свій вчинок. Також він зауважив, що не підтримує ідеологію нацизму.

Студенту-росіянину може загрожувати адміністративне покарання у вигляді ув’язнення до 15 діб. Зазначається, що в Росії практика змушувати росіян публічно вибачатися за свої проступки стала доволі поширеною.

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