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Піца для Гітлера. Російський студент потрапив за ґрати через жарт

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Російський студент пожартував, виориставши ім'я Адольфа Гітлера
колаж: glavcom.ua

Студент пишався тим, що за бажанням використовує ім'я Адольфа Гітлера

У Росії, в Нижньому Тагілі, затримали студента-електрика, який замовив піцу у місцевому закладі на ім'я Адольфа Гітлера. Росіянина змусили записати відеозвернення з вибаченнями через свій вчинок. Про це розповідає «Главком».

Про інцидент стало відомо з допису депутата Свердловської області Олексія Свалова. Він опублікував фото замовлення з піцерії, яке було зроблено на ім’я лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Як стверджував російський політик, студент нібито виступав проти війни РФ в Україні та не вважав свій вчинок неправильним. Згодом новину про це поширили російські ЗМІ. 

Однак у Росії не оцінили таких жартів, тож студента притягнули до відповідальності. Студентом виявився юнак Тимофій, який навіть вихвалявся тим, що використовує ім’я Гітлера. Врешті поліція затримала студента, його змусили записати відеозвернення, де він вибачається за свій вчинок. Також він зауважив, що не підтримує ідеологію нацизму.

Студенту-росіянину може загрожувати адміністративне покарання у вигляді ув’язнення до 15 діб. Зазначається, що в Росії практика змушувати росіян публічно вибачатися за свої проступки стала доволі поширеною.

Нагадаємо, російський режисер та путініст Микита Міхалков вигадав байку про діда російського диктатора Володимира Путіна та його подвиг у Першій світовій війні. За словами Микити Міхалкова, дід Путіна нібито здійснив «геройський вчинок», врятувавши австрійського солдата.

До слова, президент Володимир Путін в черговий раз потрапив у курйоз та викликав хвилю жартів. Однак чимало людей побачили в поведінці лідера ознаки погіршення стану здоров'я. Подія трапилася у п'ятницю, 22 травня, під час публічного виступу. Під час промови Путін планував традиційно вигукнути «Ура!». Спочатку він спробував зробити це сидячи, але видав лише тихий та хрипкий звук.

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Теги: росія поліція гумор Адольф Гітлер росіяни

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