Принц Вільям розвеселив мережу жартом про своє облисіння (відео)

Принц Вільям пожарутвав з самого себе у пристуності публіки

Британський принц Вільям став зіркою мережі через жарт про свою лисину. Спадкоємець престолу з іронією висловився про свою зачіску. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у соцмережі X.

Принц Вільям відвідав Langstane Housing Association (Житлову асоціацію Лангстана) в рамках благодійної ініціативи Homewards («Додому»), де він ознайомився з роботою організації, яка забезпечує людей доступним житлом. Під час візиту йому показали, як працівники готують вітальні набори для нових мешканців.

фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

«Під час візиту до житлової асоціації Langstane Housing Association в Абердині – одному з шести флагманських регіонів ініціативи Homewards принц Вільям відзначив завершення будівництва будинків у межах міського проєкту інноваційного житла. Разом із працівниками він допоміг підготувати вітальні набори для нових мешканців, до яких увійшли найнеобхідніші речі для облаштування нового дому. Також принц Вільям зустрівся з ключовими партнерами коаліції Homewards Aberdeen під час заходу, присвяченого третій річниці запуску програми», – йдеться у дописі на сторінці родини принца Уельського.

Принц також долучився до складання наборів, тож коли йому трапився фен, він не стримався та пожартував про своє облисіння. Принц Вільям зауважив, що не всім потрібні фени, натякаючи на власну лисину.

«Декому з нас фени не потрібні», – сказав майбутній король та засміявся. У коментарях під дописом із цим відео користувачі оцінили жарт принца:

«Принц Вільям прекрасний і чарівний».

«Він мені подобається».

«Це дуже смішно».

Нагадаємо, принц Вільям став мільярдером, обійшовши свого батька, короля Великої Британії Чарльза III. Стала відома сума статків спадкоємця британської корони. Так, статки принца Уельського нині оцінюються у $1,6 млрд. Водночас король Великої Британії Чарльз III має статки у розмірі $850 млн.

До слова, принц Гаррі поділився курйозною історією про принца Вільяма та його дружину принцесу Кейт Міддлтон. Герцог Сассекський пригадав у своїх мемуарах «Запасний» 2023 року, як вперше розповів братові та невістці про свою обраницю, акторку Меган Маркл.