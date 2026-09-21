Стефанчук прокоментував можливість проведення виборів через «Дію»

Окремо спікер згадав досвід електронного голосування через «Дію» під час відбору представника України на «Євробачення»

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що провести вибори через застосунок «Дія» найближчим часом буде складно. За його словами, такий формат має відповідати вимогам демократичності, безпеки та довіри виборців. Про це Стефанчук заявив під час робочої поїздки до Харкова, передає «Главком».

«Зараз такої можливості, за якої вибори відповідали б основним критеріям – демократичності, безпеці і довірі – зробити дуже складно в теперішніх умовах. Тому я думаю, що поки це малоперспективно найближчим часом», – сказав спікер.

Він також звернув увагу на конституційні вимоги до виборчого процесу. «Ми впираємося в норми Конституції, тому що вибори повинні забезпечувати безпосереднє голосування», – зазначив Стефанчук.

Окремо спікер згадав досвід електронного голосування через «Дію» під час відбору представника України на «Євробачення». «Щодо «Дії» – з повагою ставлюся до «Дії», сам голосую, але не хочу, щоб на виборах Президента чи Верховної Ради у нас було те, що було на голосуванні на «Євробаченні»», – сказав він.

Стефанчук також заявив, що у світі електронні вибори мають обмежене застосування. «Серед країн у світі електронні вибори фактично благословлені тільки в Російській Федерації. І коли злочинець Путін сидить і «клікає» на комп'ютері з неактивованим Windows, і голосує, то, мабуть, будуть питання до результатів цих виборів», – заявив голова Верховної Ради.

Водночас він наголосив, що питання проведення виборів в Україні потребує врахування безпеки та законодавчих вимог.